指金溥聰法院認證男妓 馮光遠二審判賠50萬元

2018年04月10日 16:20 中時 林偉信

作家馮光遠撰文諷刺國安會前秘書長金溥聰與前總統馬英九有「特殊性關係」，被金提告獲判無罪定讞後，3年前他又在臉書以「法院認證的男妓」「混蛋」等批評金，遭金提告求償，一審判馮應賠15萬元，高院加碼改判賠50萬元、須刊登道歉啟事。

金溥聰與馮光遠的紛爭導因，馮在2013年於個人部落格「國寶級白目馮光遠在此」連續發表文章，諷刺馬金2人有「特殊性關係」，金提告認為馮影射他與馬有同性戀關係，涉嫌誹謗，但馮光遠被判無罪定讞。

2015年3月起馮光遠又在臉書上，以「關於特殊性關係之臨時性寫作」為標題，內容以「法院認證的男妓。」「混蛋、爛咖、下流胚」批評金溥聰，金憤而提起自訴，並向馮光遠求償100萬及登報道歉。

刑事部分，台北地院認為，馮的用語並非指特定個人，判他無罪，案經上訴，高院認為依據社會一般通念，他的這些用語已損及金的名譽，構成公然侮辱罪，將他判罰5000元，可易服勞役5天民事部分，北院判馮光遠須賠償15萬元，但不須登報道歉，案經上訴，高院改判馮須賠償50萬元，並須在臉書刊登道歉啟事。

另外，金溥聰被馮光遠指與前總統馬英九有 「特殊性關係」，憤而提告求償部分，上月高院更審判決馮光遠須賠償50萬元。

(中時)