大巨蛋除鏽17億全民買單 丁守中轟：柯P執政 爛尾保證

2018年04月10日 16:25 中時電子報 綜合報導

台北市長參選人丁守中今(4/10)與台北市議員王鴻薇以及市議員參選人張斯綱和耿葳前往大巨蛋會勘，感嘆柯文哲執政將滿四年，大巨蛋完工卻遙遙無期，緊鄰國父紀念館的黃金地段竟然擺了一座爛尾樓，令人嘆息。

台灣指標民調顯示，大巨蛋已經造成市民的怒火，共有75.1%的人不滿柯文哲處理大巨蛋的進度，也是柯p施政的最大問題。丁守中表示，大巨蛋原訂2015年底就要完工啟用，但現在卻任其日曬雨淋，整個蛋體鏽蝕嚴重，去年評估除鏽就要花4億元，擺越久，鏽蝕更嚴重，除鏽成本更高。

整個蛋體鏽蝕嚴重，除鏽成本高。(丁守中辦公室提供)

現場丁守中詢問遠雄發言人楊舜欽未來整個園區除鏽廢用預估值時，楊舜欽表示可能高達17億。丁守中大呼荒繆，這豈不是要全民買單？

丁守中表示，若他當選市長，一定會馬上處理大巨蛋問題。(丁守中辦公室提供)

至於如果年底當選台北市長，該怎麼解決大巨蛋問題。丁守中表示，大巨蛋的問題不難解決，法律的問題歸法律，台北需要大巨蛋，大巨蛋就不能任其擺爛，也不能拆掉，讓市府賠這三百五十億。大巨蛋首先得解決復工的問題，他認為，市府可以先讓遠雄將大巨蛋完工，如認為容留的人數過多影響公安或逃生，反正使用執照的發放權掌握在市府手中，台北市府只要在發放使用執照時，限制大巨蛋進場的容留人數即可。丁守中也強調，若他當選市長，一定會馬上處理大巨蛋問題，讓大巨蛋盡快完工，讓市民有國際級的場館體驗。大巨蛋都可以看更多球員在場比賽的棒球了，當然也可以辦演唱會。

(中時電子報)