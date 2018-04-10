畢業生揮灑畫筆　夢想畫作學校存10年

新莊國小在校慶120週年前夕，邀請應屆畢業學童彩繪圍牆，讓學童將自己的夢想畫在牆上，並替學童們把畫作保存10年，鼓勵學童常回母校走走看看。（曾百村攝）

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新莊國小在校慶120週年前夕，邀請應屆畢業學童彩繪圍牆，讓學童將自己的夢想畫在牆上，並替學童們把畫作保存10年，鼓勵學童常回母校走走看看。（曾百村攝）

畢業季腳步接近，新北市新莊國小在120週年校慶前夕，舉辦「新莊夢想家」活動，讓應屆畢業生將夢想畫在校園圍牆上，而畫作將會保留10年；校方表示，未來學童升到國、高中甚至是大學時，都能回來看看自己當初的夢想，提醒孩子「莫忘初衷」，極富教育意義。

新莊國小校長張信務表示，今年在新莊國小「雙甲子」校慶前夕，邀請應屆畢業生將自己的夢想畫在校園圍牆上，而學童們夢想天馬行空，有想當手球國手的，也有想要當打造未來世界的科學家，在這片牆上可以將學童們的夢想一覽無遺。

學童表示，以前就有看過學長姐在圍牆上畫畫，當時還以為距離自己的「畢業畫作」還有很長一段時間，結果轉眼間已經拿起筆刷彩繪自身的夢想，意味將走出校園轉換到另一個階段，在在說明「時光如梭」的道理。

但學生們的畫作並非每年更新，張信務說，為了要鼓勵校友們能多回學校看看，學生們的畫作校方都會塗上防水漆，替他們保留10年的光陰，學童就算唸到大學，回到母校都還能看到當初自己所創作的夢想畫作，提醒學童們堅持追求自己的夢想「莫忘初衷」。

而4月28日也是新莊國小120週年校慶紀念，屆時校方將邀請罕見的「四代同堂」校生一同亮相，屆時也歡迎新莊國小的校友回母校走走看看，替這所長達兩甲子的老學校慶生。

(中時)

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