蔡英文要求確認「台灣價值」 柯文哲打哈哈

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年底台北市長選戰逼近，民進黨與柯文哲合作關係未明，總統蔡英文昨向柯P喊話，若要讓綠基層覺得雙方可以再合作，柯必須對「台灣價值」再確認。柯文哲今在市議會答詢時說，把普世價值在台灣實現，就是他的答案，至於「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」等論述，柯直說「講了就講了，怎麼收回？」

國民黨議員秦慧珠今詢問柯，他的台灣價值是什麼？柯打哈哈說，民主、自由、法治等普世價值，都是台灣價值，這就是他的答案。秦慧珠質疑，這說法蔡英文會接受嗎？是否要把「兩岸一家親」論述收回？

柯文哲不解， 2015年他就曾講過兩岸一家親，蔡英文那時候沒反應，為什麼2018年突然有反應？他覺得這句話也還好，就是降低緊張氣氛、降低衝突。至於兩岸「床頭吵床尾和」，他坦言這真的是「脫稿演出」，遇到兩岸議題他不會亂講話，這真的是被記者問到亂掉了，這句話算「失言」，但講了就講了，要怎麼收回。

秦慧珠笑說，依柯文哲這種回答，他徹底完蛋了，肯定不會通過民進黨的台灣價值考驗。她還說，蔡英文明確表示，台北市選戰沒處理好，民進黨肯定分裂，言下之意是繼續宇柯合作？柯文哲驚呼，「她沒有這樣講吧，不可能。」

無黨籍議員童仲彥則說，蔡英文對台灣價值的定義愈來愈廣，先是要柯用說的，現在又說用做的或其他方式表達也可以，是否希望蔡把定義說清楚？柯文哲說，可以的話是很好，他每天都很認真上班，其實清廉、勤政、愛鄉土，把普世價值在台灣實現，就是他的台灣價值。

童仲彥質疑，柯文哲要關注的應是台北價值，台灣價值是總統的事，為何要答「別人的考題」，難道柯想選總統？柯文哲聽聞直說，沒有沒有，隨後幾度語塞講不出話，直說這題很難回答，市長就把市政做好就好。

(中時)

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