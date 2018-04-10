東京迪士尼35週年慶推出全新花車遊行 「小小世界」翻新登場

東京迪士尼35週年慶推出全新的「奇想騰飛！」花車遊行，米奇與布魯托打頭陣。(黃菁菁攝)

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東京迪士尼35週年慶推出全新的「奇想騰飛！」花車遊行，米奇、米妮換上新裝登場。(黃菁菁攝)
東京迪士尼35週年慶推出全新的「奇想騰飛！」花車遊行，高人氣的《大英雄天團》主角也登場。(黃菁菁攝)
東京迪士尼35週年慶推出全新的「奇想騰飛！」花車遊行，即將推出的《歡樂滿人間》主角也登場。(黃菁菁攝)
東京迪士尼35週年慶在入口處裝點著歷代米奇的紀念造型。(黃菁菁攝)
東京迪士尼樂園的「小小世界」時隔35年首度翻新，將於4月15日隆重開幕。(黃菁菁攝)
東京迪士尼35週年慶連遊園電車都換上35週年的彩繪。(黃菁菁攝)

東京迪士尼度假區4月15日起，將舉辦為期345天的35週年慶「Happiest Celebration!」。除全新的花車遊行外，大幅翻新的「小小世界」也加入冰雪奇緣、小美人魚等40位迪士尼動畫主角，將於4月15日隆重登場。

進到東京迪士尼樂園到處都可看到35週年的圖案，米奇、米妮也換上新裝參加35週年日間遊行「奇想騰飛！」，共有13台花車和55位迪士尼動畫明星出場，其中包括高人氣的《大英雄天團》、以及即將推出的《歡樂滿人間》主角等。

受小朋友喜歡的小小世界為迎接35週年首度大幅翻新，讓遊客搭乘小船環遊世界，除了世界各地的風俗民情和小動物外，《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、《海洋奇緣》、《小美人魚》等40位迪士尼動畫主角也加入場景中。

位於世界市集的「西餅城」、「冰淇淋甜筒」將在 35 週年慶期間成為脆心巧克力專賣店，以「唐老鴨一家人舉辦的巧克力比賽」為主題，推出獨家商品、特別餐點。

東京迪士尼35週年慶活動將自4月15日起舉行至2019年3月25日。

(中時)

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