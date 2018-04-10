李石增不滿被離職欲傳王瑞慧作證

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中時

長庚醫院去年發生急診醫師集體離職潮，前長庚醫院決策委員會主委李石增，認為自己「被離職」，憤而以長庚醫院為被吿，提出確認雙方僱傭關係存在民事訴訟，並得給付去年7月離職到全案確定的數百萬元薪資，台北地院今(10)日開庭審理，長庚律師主張雙方僱傭關係已終止，但李的律師反駁未合法終止，當庭表示不排除聲請傳喚長庚董事長王瑞慧作證。

長庚醫院去年7月爆發急診醫師集體出走事件，牽扯出長庚院內一連串人事內鬥，在長庚工作36年的前決策會主委李石增，事後被迫離職，衛福部專案檢查小組到林口長庚醫院實地檢查後，雖認為董事長王瑞慧須負最大責任，但決策委員會主委一人決策制度，應在3個月內改善完成，也讓李石增不滿調查結果，氣得在臉書發文，批評衛福部避重就輕，沒有觸及他「被離職」的問題，並說若長庚無善意回應，要採取法律途徑替自己討公道。

今年初李石增向北院民庭提出訴訟，法官今(10)日下午開庭審理。長庚委任律師說，李已在去年7月3日離職；且去年12月屆滿65歲，李不願成立顧問級主治醫師契約，故兩造聘僱關係已終止。

不過，李石增的律師則說，李是被離職，長庚方面並未合法終止雙方的聘僱契約；既然未合法終止，雙方原本的不定期契約關係當然就繼續下去。律師說，為釐清爭議，不排除具狀聲請傳王瑞慧到庭作證。

(中時)

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