補助與管制並行 環保署：不是欺負中高齡弱勢族群

2018年04月10日 16:29 中時 廖德修

這次《空汙法》大修，將對10年以上老舊車輛採取加嚴檢驗標準並提高罰則，還要設立空品維護區限制特定車輛進入。用意雖是改善空汙，網路上卻有傳言，認為是在欺負中高齡弱勢族群，剝奪代步工具。環保署副署長詹順貴澄清，未來將分期公告檢驗標準，不會立即全面禁止；也不是馬上罰6萬，那是最嚴重的違規狀況。

詹順貴說，環保署的做法一直是「蘿蔔先行，棍子在後」，自2008年起補助汰除二行程機車、2010年起補助換購電動機車，去年8月起又補助汰除1、2期大型柴油車。至今年3月止，已補助汰除逾132萬輛二行程機車，以及超過6000輛1、2期大型柴油車。

但補助不具強制性，車主不一定配合。詹順貴說，《空汙法》三讀後，未來環保署將納入強制管理手段，加速汰除老舊高汙染車輛。環保署會先盤點這些車輛的車齡、數量、分布縣市，再分期公布加嚴標準，並給予2年緩衝期，如不想換車可落實保養，以求符合排放標準。

空氣品質維護區方面，環保署指出，各級主管機關劃設時將因地制宜，不會全國都是空品區，也非針對弱勢族群開刀，實施前會給予3至6個月緩衝期。至於網友批評違規車輛進入空品區最高可罰6萬元，與《道路交通管理處罰條例》相較處分太重。詹順貴說，會先罰最低的500元，6萬元是最高罰則，例如吊銷牌照還強行闖入空品區等情況。

環保署評估，修法後將影響1991年前出廠的汽油車約9.8萬輛，1至4期柴油車約53萬輛，1至4期機車約701.3萬輛。再以其中的103萬輛二行程機車為例，實施加嚴10年以上車輛排放標準後，一氧化碳不合格率將由14%增至45%，碳氫化合物不合格率將由6.5%增加至95%。可見想靠保養通過檢驗十分困難，將可促使民眾加速汰除二行程機車。

(中時)