南市教育局補助設非營利和私幼公立化幼兒園 民代痛批

2018年04月10日 17:04 中時 洪榮志

台南市議員曾培雅認為，政府如果預算充足，應該全面補助國小廣設公立幼兒園。（洪榮志攝）

台南市多位議員10日輪番質詢教育局，指年輕家長都希望廣設公立幼稚園，但教育局偏偏聽不到民意，今年還編列4億元補助設立非營利和私幼公立化幼兒園。對此，局長陳修平答詢說，這是中央政策；但議員卻認為，此舉嚴重破壞市場機制，終究會落得一場空。

議會定期大會今天進行教育局業務報告，議員蔡育輝公布教育局將於2018年到2020年在台南市8所國小、國中和高中廣設非營利幼兒園；其中，志開國小將設2班、土城國小4班、大成國中4班、南新國中6班、麻豆國中設4班、佳里國中5班、中山國中4班、永仁國中6班。

蔡育輝指出，賴清德說私幼公立化、非營利幼兒園政策是「台南經驗」，因此中央準備推廣；但根據教育局的資料，台南市是從今年起才開始推廣，賴清德為何敢說是台南經驗，私幼公立化與非營利幼兒園有何不同？多數家長都不了解，他也不清楚。

教育局主任秘書蔣銘娟答說，非營利幼兒園是政府補助基本營運成本。但蔡育輝認為，非營利幼兒園設到國中和高中實在匪夷所思，地方反彈非常大；以新營區南新國中為例，為設立非營利幼兒園，校區劃分兩半，家長會、校長和老師都反對，因為距離不到1公里的新進、新民、新營和新泰等國小都積極爭取設立公立幼兒園，但教育局就是不准，反而要求南新國中設立非營利幼兒園，這種破壞市場機制的做法，將會是一場空。

盧崑福也指出，幼兒園多又素質參差不齊，辦得不好本來就該被淘汰；要辦非營利幼兒園可鼓勵財團利用旗下基金會來設立，像安平只有億載國小1班公幼，地方不斷爭取增班，教育局就是不設，這種罔顧民意的政策是不當的。

曾培雅表示，教育局說台南市公立幼兒園數量已達4成，供給超過需求，經深入了解與事實不符，很多年輕人為工作搬到市區，南部薪水也就2萬多元，擠進公幼是家長的心願，但市區的公幼數量卻只有2到3成，根本不足，建議政府如果預算這麼充足，4億元應該全面補助國小廣設公立幼兒園。

洪玉鳳也反對賴清德的「私幼公立化」政策指出，年輕人礙於現實不敢生孩子，面對少子化的國安危機，民進黨祭出的鼓勵政策應是比照幼兒券，直接補助家長每年3萬元，讓年輕人多生敢生，這才是國家之福。

(中時)