又一同志好片 《春光之境》28歲男主角爆紅

《春光之境》被讚有「激動人心的表演」。（車庫提供）

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繼《月光下的藍色男孩》、《以你的名字呼喚我》，被譽為又一同志神作的英國獨立電影《春光之境》，讓男主角喬許歐康納從影5年終於綻放光芒。

喬許歐康納今年五月將滿28歲，他2012年出道以來跑過龍套、演過許多小角色，如殭屍、《仙履奇緣》中的守衛等。而今《春光之境》讓他爆紅，接下來參演的新片《Hope Gap》由《神鬼戰士》編劇執導，同片演員有金球影帝比爾奈伊、四度奧斯卡提名的安妮特班寧；另一部《Only You》則與全片一鏡到底神片《維多莉亞》女主角蕾雅柯絲塔合作，星途一片光明。

《春光之境》獲獎無數，包括指標性的柏林影展泰迪熊獎、日舞影展導演獎、英國獨立電影獎最佳影片、最佳男主角等四項大獎，被英國權威電影雜誌《視與聽》形容為「近年來最具自信的英國導演首部電影之一」，在爛番茄影評網上也得到包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《綜藝》雜誌、《好萊塢報導者》等各大知名媒體積極的正面肯定。

《紐約時報》指出，《春光之境》從約書亞詹姆斯理查茲（Joshua James Richards）的攝影和故事緩慢、不穩定的弧線（從苦澀到充滿希望）編織出了一種粗糙的魔法。《華盛頓郵報》認為，這部由在約克郡的農場長大，後來從事表演及電影製作的編導法蘭西斯李執導的電影是甜蜜的，即使強尼（男主角名）不是。《好萊塢報導者》則說，《春光之境》是一部嚴謹而又自然的劇情片，從沉默的行為和情緒暗流之間的衝突中，產生了激動人心的表演。電影將於4月13日在台上映。

(中時)

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