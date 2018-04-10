中州時尚系畢業展走秀

2018年04月10日 16:34 中時 鐘武達

中州科大時尚系畢展走秀，學生以維多利亞的秘密與童話故事的正、反派角色做設計靈感來源。（鐘武達攝）

中州科技大學時尚創意設計與管理系10日舉行「藝柒風采」畢業展，日間部第7屆台灣生、馬來西亞生及進修部第6屆畢業生在伸展台亮麗走秀，學生運用童話故事的元素、中西合體大膽玩色、活潑嘻哈、環保抽象，也有結合科技與浪漫的波西米亞風格發揮創意，展出的造型設計、藝術想像令人驚豔。

這場畢業走秀，學生利用課堂上所學的「創意彩妝」、「髮型設計」、「服裝設計」、「生活飾品設計」、「儀態美學」，以及「人體彩繪」、「美甲設計」等課程，經過巧思設計將成果透過表演方式展現，顯得更活潑。

時尚系徐淑敏系主任表示，這次畢展7組創作主題分別是「靈」、「分形」、「玩美花漾」、「嘻哈」、「無」、「F.T.S.」與「Freedom fighter」，各自創作的風格獨具，呈現的視覺有現代、有古典，有科技，也有浪漫。

徐淑敏表示，該系主要培育「時尚、人、物設計」的整合服務人才，其整體造型設計細分成「人體造型」與「飾品配件設計」兩個面向，藉由人本身的髮型、彩妝、彩繪技巧，配合服裝、飾品配件等個性化設計及穿搭美感訓練，培養出具有創意、美感、個性化的時尚領域相關人才。

(中時)