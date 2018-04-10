幫橘農拓展國內通路 加油滿額送茂谷柑

2018年04月10日 16:36 中時 王文吉

加油挺農友！台中市10多家加油站業者發起「加油滿500元送1斤茂谷」活動，首波採購5萬台斤。（王文吉攝）

挺台灣果農，加油送茂谷！東勢明正里為國內茂谷柑最大產地，因外銷大陸銳減，立委江啟臣及市議員蘇慶雲、李榮鴻10日號召加油站採購5萬台斤，即日起舉辦「加油送茂谷」活動。「加500送1斤！」江啟臣也化身為加油站員，將品質優良的茂谷柑送給加油民眾。

江啟臣指出，東勢明正里的茂谷品質極佳，除內銷外，外銷更是重要通路，尤以大陸市場為大宗，極盛時期每年出口到對岸1500公噸、達近百個貨櫃；今年因大陸不再政策性採購，政府在通路的開拓未見效，農友需另覓出路。

「外銷通路受阻，政府也拿不出辦法，民間自己幫農民找出路，為農民加油。」江啟臣表示，他與市議員李榮鴻及蘇慶雲等牽線下，共有10多家加油站業者響應「一起挺農友，加油送茂谷」，首波先採購5萬台斤，希望從台中延伸到全國各地的加油站，幫忙採購茂谷。

台中市直轄加油站商業同業公會理事長顏呈祥表示，加油站原本就會送贈品，改送茂谷力挺農友，籲大家共襄盛舉；彰化縣加油站商業同業公會理事長楊易記說，除彰化縣加油站業者也將響應「加油送茂谷」活動外，相信鄰近的苗栗、南投等加油站業者，也很樂意加入。

橘農吳寶來表示，以往茂谷3分之2皆外銷，一般3月中旬左右就清倉賣光，今年因政治因素，外銷訂單銳減，感謝立委及議員牽線，促成加油站採購；議員李榮鴻也表示，政府未替農民做好行銷，加油站願意促銷，十分感謝。

(中時)