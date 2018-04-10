中華旗袍交流學會今成立 推廣中華婦女端莊美

2018年04月10日 16:42 中時電子報 林郁庭

學會成員都是來自各界學有專精、熱愛旗袍文化藝術的婦女。（圖/學會提供）

中華旗袍文化藝術交流學會理事長石淑平。（圖/學會提供）

一場美麗的盛事～在各界的簇擁之下，誕生了「中華旗袍文化藝術交流學會」，今天在美福大飯店正式的成立大會。來自各方不同年齡層，熱愛旗袍的同好齊聚一堂，為弘揚、傳承旗袍文化之美而努力。

理事長─石淑平，帶領著來自各個不同領域，不同年齡層，熱愛旗袍，志同道合的成員，為弘揚、傳承旗袍文化之美而努力。石理事長表示：旗袍是最能顯示我們中華婦女端莊、優雅體態的服飾，能讓女性曲線美充份展現出來，透過旗袍穿著，學習外在儀態之美，充實內在涵養，呈現中華女性含蓄內斂、細膩而典雅的氣質。

中華旗袍文化藝術交流學會，人才濟濟，從年輕的全球城市小姐、中國小姐、模特兒，至資深的港台知名影星，更匯聚了來自工商業界，成就不凡的菁英投入，奉獻所長，致力參與各個慈善公益的演出。理事長曾率領姐妹遠赴毛里裘斯國家表演旗袍秀，深獲好評！而近日也和上海旗袍姐妹，一同受到九州日中文化協會的特別邀請，將前往福岡進行「中國旗袍文化和日本和服文化」交流大會。學會更以積極行動展現，共同推動旗袍文化的決心。

石理事長參加兩岸旗袍推廣交流活動不遺餘力，現擔任上海中外文化交流協會旗袍藝術專業委員會顧問，和北京、安徽、揚州、貴州、香港各地旗袍會也都建立著良好的情誼。

兩岸三地名流以行動支持學會，顧問群陣容堅強，其中包括：前故宮博物院院長周功鑫，擔任學會的榮譽理事長，世界聯合會上海總會榮譽顧問王榕生，擔任榮譽顧問；台灣著名導演黃以功、上海市非物質文化遺產保護協會會長高春明、京劇名藝術家魏海敏、黃君璧文化藝術協會會長黃湘詅等重量級人物，擔任學會的文化顧問，以及上海中外文化交流協會旗袍藝術專業委員會會長劉佩珠、重慶市旗袍服飾協會會長皮飛霞、安徽省廣德縣旗袍文化協會會長陳冬梅、香港金枝玉葉旗袍會長胡玉貞、美體小舖董事長─黃慧娟、美福飯店董事─黃碧雲等擔任學會的顧問。

中華旗袍文化藝術交流學會的成立，來自各界的一致認同與祝賀，同時也受到上海市非物質文化遺產保護協會會長—高春明的高度肯定，4月10日大會當天也將親自前來道賀；更榮幸的邀請到—歐豪年藝術大師，為學會授證，及前故宮博物院院長─周功鑫，為學會頒授印信。

來自上海及安徽的旗袍會姐妹，都將出席這場盛會，與台灣的會員姐妹，同台演繹出華麗的旗袍秀、歌劇舞蹈和古琴音樂等精彩節目，而京劇藝術家—魏海敏，也將有令人期待的驚豔演出。

中華旗袍文化藝術交流學會，在石淑平理事長強烈的使命感領導之下，對於發揚旗袍文化，責無旁貸，更懷著美麗的希望，展望未來台灣的旗袍文化，孕育屬於自己的獨特風格，在學會所有成員的共同推廣下，世代相傳，使旗袍文化再次躍上國際舞台，讓百年旗袍風尚在國際間大放光彩！

(中時電子報)