藍軍不滿蔣公銅像被拆 衝到警局「遺址」前獻花

國民黨基隆市長參選人謝立功與4名藍軍議員前往市警局抗議蔣公銅像遭拆遷，氣氛火爆，雙方一度僵持不下。（張穎齊攝）

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國民黨基隆市長參選人謝立功與4名藍軍議員前往市警局，向蔣公銅像的「遺址」敬禮獻花。（張穎齊攝）
藍軍議員呂美玲（中）飆罵二分局長林振明（呂美玲左），指責警方不應淪為政治操作的工具。（張穎齊攝）
藍軍與警方理論。（張穎齊攝）
針對基隆市警局蔣公銅像遭拆遷，警方出動大批警力嚴陣以待。（張穎齊攝）
藍軍議員準備到蔣公銅像遺址獻花。（張穎齊攝）
國民黨基隆市黨部開記者會，痛批市長林右昌。（張穎齊攝）
基隆市警局蔣公銅像今日凌晨火速被拆，如今只留一面鏡子。（張穎齊攝）

基隆市警局蔣公銅像今（10）日凌晨0時，漏夜火速遷至桃園兩蔣文化園區，對此，國民黨基隆市黨部下午3時許，由市長參選人謝立功與4名議員前往市警局表達抗議，氣氛火爆，雙方一度僵持不下，直到藍軍在蔣公銅像的「遺址」上獻完花後，才陸續離去。

「非常憤怒，根本是欺騙市民！」謝立功表示，記得1個月前，部分議員有提到銅像的拆遷需經過議會審查，但市警局卻似乎受到市長林右昌的壓力，竟挑這時間偷偷摸摸地搬遷，顯然是欺騙百姓。

謝立功說，我們應該抱持著對領袖的尊重，蔣公銅像若不適合存在警局，那自然要有適當的處置方式，而不是悄悄移開，試問這樣有做到促轉條例所謂的「正義」嗎？不知林右昌是否也是屈於上級壓力，造成這樣的族群對立、破壞團結，顯然林右昌做的不是基隆市長，而是民進黨的市長。

「該移開的是基隆的空汙，而不是蔣公！」謝痛批，林右昌對於深澳燃煤電廠環評通過的立場都沒有表態，說出來的也都是廢話，要求民進黨盡快把蔣公找回來，否則將有下一波的動作。

此外，謝立功也與4名議員呂美玲、何淑萍、藍敏煌、韓良圻等人一同到警局抗議，並要求到蔣公銅像被拆除的鏡子前放置花束來悼念，但過程中卻被警方攔阻，雙方展開推擠，最後警方妥協，讓藍軍上前獻花，5人並齊鞠躬。

「沒有蔣中正就沒有今天的台灣！」藍敏煌說，警方應該保持行政中立，沒有蔣公怎麼會有軍公教這麼好的福利，不應該淪為政治操作。呂美玲則在現場暴走，飆罵二分局長林振明應該做好警方該做的，而韓良圻則是在旁緩頰

最後，林振明對藍軍說：「你們的訴求都達到了，因為現在有同仁都在辦公了，再麻煩大家幫幫忙！」謝立功等5人隨即步出警局而離開。

而對於警局蔣公銅像被拆一事，市警局回應，警局配合基隆市政府定調，認為任何政治塑像都不應存在於公共空間、機關和教育場所內，警局更不應留有威權時代政治塑。

而市府方面，基隆市長林右昌機要秘書陳靜萍下午1時許僅回應：「市警局的回應就是市府回應」，另外對於藍軍指控林右昌的部分，經記者詢問後、至下午4時30分發稿前仍未有回應。

(中時)

國民黨基隆市長參選人謝立功與4名藍軍議員前往市警局抗議蔣公銅像遭拆遷，氣氛火爆，雙方一度僵持不下。（張穎齊攝）
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