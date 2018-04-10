80歲旅美校友捐款7萬美金 　校方點光明燈祝長命百歲

2018年04月10日 17:06 中時 周麗蘭

蔡松平（前排左二）與妻子劉淑英（左三）和55年沒見面的老朋友們熱絡寒暄（周麗蘭攝）

旅美55年的蔡松平是斗六石榴國小第二屆畢業生，去年80大壽時，匯款7萬美元捐贈母校，日前他返鄉掃墓，10日帶著妻子回到校園接受一本為他特製的繪本，並參訪以他捐款完工的視聽教室，他勉勵相差70歲上下的小學弟妹們「量大福大」。

蔡松平的童年家貧，父親在他7歲就過世，不識字的母親獨力扶養5個子女，即使生活艱困，仍然堅持讓會讀書的兒子繼續求學，數學是蔡松平的致命傷，前石榴國小校長把他叫他家裡，日夜惡補五天數學，考上斗六初中。

蔡松平珍惜求學機會，當班長、參加作文比賽、數學豁然開朗，畢業時考上台北工專機械科。他被分到一名特別嚴格的老師班上，打下紮實的專業基礎。

畢業後工作，他把賺到的薪水分成兩分，一分寄給媽媽，一分存款作為留學經費，他的奮鬥事蹟讓石榴班小村落的「讀書無用論」改觀。

蔡松平進入美國田納西州立大學攻讀碩士，一面讀書一面打工，在費城一家工程顧問公司工作30多年，他也兼營餐廳、旅館、房地產、股票。

華盛頓新聞以印度詩人泰戈爾的詩形容他「小小的青草，你的步子是小的，但你占有了你踏過的土地」。

蔡松平去年80大壽致電給母校，校長蔡正龍聽到學長要捐7萬美元嚇一跳，規畫設置英聽教室、弱勢助學、發展學校特色、成立績優獎學金四個用途，視廳教室已完工。

蔡松平日前偕妻返鄉掃墓祭祖，10日受母校之邀參訪，看到隆重的歡迎典禮十分意外，他特別感謝太太支持他想捐款的想法。

蔡松平分享四個人生經驗給學弟妹們：心胸開闊量大福大、行行出狀元、努力奮發、感恩，他覺得一路走來這四點是最必須的。

蔡正龍表示，蔡松平捐贈的7萬美元將於未來五年內執行完畢，學長允諾有需要會再捐，令校方很感動，他也特地到廟裡點光明燈，祝福他長命百歲。

(中時)