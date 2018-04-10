健保部分負擔改定率？賴揆喊卡

健保部分負擔定率制，賴揆拍板此時不宜。（魏怡嘉攝）

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日前醫師公會全聯會提案修改健保法，健保部分負擔由目前的定額改為定率，由於多數民眾就醫負擔將因而增加，影響甚鉅，據指出，健保署副署長一席「樂觀其成」失言發言，驚動行政院長賴清德，賴揆亦做出指示，健保部分負擔採定率收取，此時不宜，也為此事做了最後拍板。

目前民眾到醫院看病，部分負擔依醫院層級定額收取80元至420元不等，若改採定率收取，大部分民眾到醫院看病負擔均會增加，長期以來健保署均主張維持現狀，但醫界一直要求健保署要依健保法行政採定率收取，不過，也認為原30％、40％及50％比率太高，會窒礙難行，醫師公會全聯會理事長、立委邱泰源因而提案修改健保法，民眾未經轉診至地區醫院、區域醫院、醫學中心門診就醫，部分負擔比率降為20％、25％、35％。

事實上，對於健保部分負擔是否要採定率收取，健保署曾研議討論，但在立法院上會期，衛福部長陳時中在接受立委質詢時即明確表示，「做定率的前提就是部長一定會下台，因為它是非常困難的一件事情」，已為健保採定率部分負擔踩下煞車，未料，健保署副署長蔡淑鈴回答媒體問及醫師公會全聯會修法主張部分負擔採定率收取時，竟回應「樂觀其成」，令人傻眼，健保署長李伯璋雖出面急滅火，強調暫不考慮定率制，但也驚動了行政院。

對於賴揆指示健保部分負擔此時不宜採定率收取，健保署長李伯璋表示，健保署的立場也是先將抑制醫療資源浪費及做好分級醫療放在首位，暫不考慮部分負擔採定率制，對於蔡副署長「樂觀其成」失言，主要是表示在民眾有共識及衝擊小的前提下，仍需以民眾考量為主。

(中時)

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