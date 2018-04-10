立院三讀 化粧品工廠須符合GMP

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為配合國際管理趨勢，維護化妝品衛生安全，立法院會今天三讀修正通過《化粧品衛生安全管理法》，將非藥用的牙膏及漱口水等口腔清潔製劑納管。另外，未來化粧品製造場所應符合優良製造準則(GMP)，違者可廢止公司、商業及工廠登記。

三讀條文明定，化粧品指施於人體外部、牙齒或口腔黏膜，用以潤澤髮膚、刺激嗅覺、改善體味、修飾容貌或清潔身體之製劑，因此未來非藥用之牙膏及漱口水都將納入化粧品管理。

為了加強化粧品上市後的品質安全管控，三讀條文明定，化粧品製造或輸入業者，應於供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用前，完成產品登錄及建立產品資訊檔案。同時，化粧品製造場所應符合化粧品優良製造準則，並完成工廠登記，但考量如手工皂等製作相對單純，且多有弱勢經營，因此無需完成工廠登記，但製造場所仍應符合設廠標準。

三讀條文規定，業者若違反化粧品製造場所相關規定，可處新台幣2萬元以上500萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，並得處1個月以上1年以下停業處分，或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或廢止該化粧品的登錄或許可證。

另外，三讀條文也提高廣告不實罰則，從原先5萬元以下修正為4萬元以上20萬元以下；若化粧品有醫療效能之標示、宣傳或廣告，處60萬元以上500萬元以下罰鍰，情節重大者得令其歇業及廢止公司、商業、工廠登記。

(中時)

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