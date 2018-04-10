興大植物教學醫院開張 開放遠距看診

2018年04月10日 16:57 中時 林欣儀

農民謝臨照（右起）帶著自家生病的果樹樹枝，到植物教學醫院請專家唐立正診斷。（林欣儀攝）

讓植物也能有專業治療！在農委會積極推動「植物醫師法」立法之際，國立中興大學率先成立全台第一座「植物教學醫院」，10日正式開張。在大肚山栽種果樹的謝姓農民帶著自家生病的芭樂樹枝、無花果樹枝來求診，他開心說，以後作物生病終於可對症下藥。

這座植物教學醫院由農委會補助經費，內部設有5間可現場看診及遠距看診的診療室，還仿造人依分成病蟲草害科、生理障礙科，興大植物系、昆蟲系、土壤系與園藝、農藝系教師皆是醫師。農委會副主委陳吉仲說，植物醫院將翻轉未來農業發展。

現年55歲、在大肚山栽種水果的謝臨照原本從事營造業，3年多前返鄉務農，目前栽種紅龍果、芭樂及巴西甜桃等果樹，他帶著自家生病的果樹樹枝來就醫，繳交100元掛號費即可不限時間看診，逐一拿起果樹樹枝向醫生請教照顧方式。

謝臨照說，自己是半路出家務農，以前遇到果樹生病或有照顧問題，除了向鄰近的果農請教，就只能自己想方設法解決，常得花費許多時間又無法真正對症下藥，現在有了植物醫生真的幫助很大，未來希望醫生可以出診，幫助更大。

興大植物醫生唐立正指出，植物可能遭遇病害、蟲害、草害或土壤問題，也與人一樣有季節病，以往農民多以經驗傳承方式或透過農業商介紹幫作物治病，卻常無法正確診斷，反因用錯藥引發藥害等二度傷害，甚至因下藥太重導致食安問題，再加上氣候變遷也會使得病蟲害發生變化，植物醫師的設置可解決問題。

陳吉仲強調，植物醫院的設置除可協助農企業為作物正確診斷，還能減少農藥使用、培育相關人才進而推動植物醫師法立法，創造三贏。

(中時)