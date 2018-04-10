中美強權兵推：川金會 美中後台大較量

2018年04月10日 17:04 中時電子報 江飛宇 、 陳信翰

中國時報新媒體從2016年開始，與中華戰略暨兵棋研究協會一同合作，就兩岸以及亞太等重要議題，包括兩岸關係、南海爭議等題目進行模擬推演，以明確的思路供各方參考，特別請到熟知這些重要議題的知名學者來參與，並透過平面、影音、網路平台傳播給閱視聽大眾。今年的推演聚焦在美國與中國大陸兩強權在今年可能的交手，他們在朝鮮半島核武爭議、川金會，以及台灣旅行法、美國技術支援台灣造潛艦等議題，各自會有什麼盤算？以及想要達成的目標究竟為何？是否正在步入「修昔底德的陷阱」中？

此次兵推依照慣例由中時旺報總主筆戎撫天先生，與中華戰略協會的黃介正理事長來主持，並且由國防大學張競助理教授、淡江大學大陸研究所趙春山教授，扮演中國大陸軍事與外交決策者的「紅方」，推測他們的企圖與布局。另外再請淡江大學美國研究所的陳一新教授、政治大學外交系的盧業中副教授擔任美國決策者的「藍方」，假想美國可能的立場與手段。

所謂「修昔底德陷阱」，是古希臘史學家修昔底德(Thucydides)在「伯羅奔尼撒戰爭史」提出的概念，他在說明為何雅典和斯巴達兩國，最終爆發發生的戰爭的原因。他認為新掘起的大國與現存大國之間之間有不可迴的矛盾，因為新的大國在上升之際在各方面都會挑戰現存大國的空間，導致現存大國也必然回應這種新威脅，終於使得衝突無法避免。這樣戰爭變得不可避免。這種新與舊的爭霸，在歷史上相當常見，如今大陸似乎就是新生的大國，美國就是現存的大國。

擔任紅方的張競教授認為，中國大陸現有的工具頗多，包括外交力量、國際秩序、經濟實力都很有利於大陸方面，可以說維持現狀就處在優勢，因此陸方的戰略方向就是「暗地施力、鬥而不破」，比如利用一帶一路建立以大陸為主的南海經濟鏈，並且延伸到國防安全部分，這些國家若要添購武器，可以用大陸軍品價廉物美的優勢，擠走現在以美系軍品為主的局面，比如泰國就購買了大陸製的戰車，緬甸、孟加拉都買了大陸製的戰機，現在正在爭取菲律賓與印尼的武器市場。而美國則有不少問題，川普總統行事缺乏明確性，他提議的貿易戰步調混亂，在經濟議題、巴黎協議上也違反國際共識，因此大陸可以趁勢把自己標榜為國際秩序的遵守者，而美國反而成了破壞者，這對大陸的戰略態式相當有利。

趙春山教授也補充，大陸必定採取「鬥而不破」的方針，現階段與美國攤牌是不智的，有4點是大陸考慮重點：1.是否妨害到大陸現代化步驟？2是否引起南海領土爭議聲索國藉口？3.是否給美日聯盟、日本要求國家正常化藉口？4.是否給台獨、藏獨、疆獨話語把柄? 總之，大陸現在最重要的工作就是維持形象，避免外界有喊出中國威脅論的理由，也就能迴避修昔底德的陷阱。

北韓爭議當中，大陸抛出「雙暫停」(北韓停止核武研發，美韓停止大型軍演)、「雙軌制」(無核化及停和機制轉換並進)的方案，即使美國與南韓口頭不同意，但在實際運作中，美韓今年的鷂鷹軍演確實變得低調，甚至航空母艦也沒有參加，如此就達到了北京的目的了，北京要的不是外表上的面子，而是裡子，也就是實質影響力。

2017年4月10日 台北市 旺旺中時媒體集團10日舉行政軍兵棋推演，以「美中強權大較量」為題，邀請專家學者進行論述。文化大學講座教授陳一新（左）、民主基金會副執行長盧業中（右）擔任藍組，演繹美方作為與因應措施。（陳信翰攝）

而陳一新教授否定雙暫停的可能，他表示美韓聯合軍演是安全的必要措施，因為北韓長年以來說話不算話，各種劣跡是斑斑可考，若是談判不成，美方也有直接扭頭就走的準備。另外盧業中副教授也提出，解決朝鮮半島核武危機的關鍵在北韓的做法，他們必須接受聯合國的監察，與國際核管會的管制，這早就是國際共識，不能有先決條件。

張競教授回應，別忘了北韓並不是國際原子能總署的成員國，也沒有簽定防止核武器擴散條約，因此在國際法上根本沒有「一定要被監管」的義務，而且北韓恢復核武研發，也是美國背信於先，沒有給予北韓合理的援助，所以他們必須自保。總之美國不能僅憑自己的意見就要別人屈服，不能說禁運就禁運，應該都經過聯合國安全理事會的決議。不過趙春山教授隨後話鋒一轉，在「暫停美韓軍演」的部分稍做了讓步，他說「暫停軍演」重點是那個「暫」，也就可能是短時期，而非長久，因此美方不必過度反應，暫停軍演這個意見，只是讓雙方對立的情勢暫緩下來，如同生病時要先退燒一樣。

2017年4月10日 台北市 旺旺中時媒體集團10日舉行政軍兵棋推演，以「美中強權大較量」為題，邀請專家學者進行論述。會前雙方先握手合影。（陳信翰攝）

不過，提及未來的朝鮮半島談判模式時，紅藍雙方都同意可以先走單邊交流，但是不要恢復六方會談(南韓、北韓、美國、大陸、俄國與日本)，因為紅方認為，「排除日本」是首要目標，但是美國想必也不希望有俄國加入，在各自排除一方後，四方會談可能會較可能的。而藍方認為有沒有日本的加入都無所謂，因為日本是在自己的掌握內，當初拉日本進來，也就是制衡俄國而已。使得雙方有了共識，只是目的不同。

擔任管制員的黃介正教授評論，從兩方的交鋒看來，大陸方面的優勢似乎確實大了一點，每一個步驟都有說的出理由的依據，而美國在博奕的過程沒有那麼多盤算，加上川普的國安團隊也更迭快速，所以行事缺乏章法。但是從大方向來看，對於朝鮮半島的無核化，兩邊是有共識，而且願意合作，只是合作到什麼程度還要看後續發展。

(中時電子報)