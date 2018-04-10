旅客攜黃金出境未申報　需付百萬元罰鍰領回

旅客攜黃金出境未申報　需付百萬元罰鍰領回。（陳麒全攝）

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被查出的有金條7條、金元寶2個。上面打印了「景福」、「千足純條」、「9999」等印記，每條重186公克，金元寶上面也打印了「千足金元寶」等印記，每個重37公克，總重1384公克，海關初步估算價值約174萬元。（陳麒全攝）

陳姓旅客9日攜帶母親委託保管的金條及金元寶搭機赴美，因沒有申報超過額度，被海關查獲暫扣，再粗估黃金現值後，恐將繳交114萬元左右的罰鍰才能領回。關務署台北關再度呼籲，旅客出入境攜帶現金、黃金、珠寶等通關前務必申報，以免被查獲遭到罰鍰處分。

海關表示，本國藉陳姓旅客9日下午到達桃園機場第2航廈航空公司櫃檯，辦理晚間7時飛往美國紐約班機的報到手續，他的托運行李經過X光儀透視檢查時，值勤的航警局安檢大隊安檢員認為影像可疑，通報台北關關員到場會同開箱檢查，發現行李裡面有金條7條、金元寶2個。

海關關員在查到的金條發現，上面打印了「景福」、「千足純條」、「9999」等印記，每條重186公克，金元寶上面也打印了「千足金元寶」等印記，每個重37公克，總重1384公克，海關初步估算價值約174萬元。

陳姓旅客向海關表示，因為母親身體不好，他從美國回台灣探視後，在要回到美國時，他的母親把這批金條交給他，要他帶回美國保管，他不清楚攜帶黃金出境要申報的規定。

台北關表示，陳姓旅客攜帶的黃金依規定暫時查扣，並依據洗錢防制法規定，將扣除法定准許攜帶的2萬美元額度，初估陳姓旅客超額攜帶的黃金，會處罰114萬元左右的罰鍰，旅客必須繳交罰鍰後，才能領回黃金。

(中時)

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