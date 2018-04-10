花390萬申請世界運動首都 柯P動怒：人是外交部帶來的

2018年04月10日 17:10 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲今赴市議會施政報告與答詢，民進黨議員簡舒培指出，世大運過後，柯市府動用二備金，花390萬元申請「世界運動首都」計畫，但根本無法有效提高國際能見度。柯文哲回應，這是受歐洲議會的副議長邀約，人還是外交部帶來的，他是節儉的人，一定不會亂花錢。

簡舒培表示，去年歐洲議會訪率團拜會柯文哲時，邀請北市申請參與「世界運動首都」計畫，今年初市長室會議同意申請，還用二備金390萬支應。問題是，歐盟運動城市聯盟臉書僅2236個粉絲，追蹤人數也才2260個，砸390萬參加選拔，真能為台北市爭取國際曝光度嗎？

柯文哲回應，來邀請的人歐洲議會的副議長，是保加利亞很重要的政要，台灣的國際處境那麼困難，他是節儉的人，一定不會亂花。簡舒培追問，花390萬只為了在NPO網站上掛上台灣？申請前有問過外交部嗎？

柯文哲動怒說，他去歐洲時有問過台灣駐派歐盟大使，人家聽一聽也沒說什麼，如果外交部認為不值得花這個錢，「我就停掉。」他無奈說，人是外交部帶來的，難道他需要這個東西來增加自己的光榮嗎？這跟他選舉有什麼關係。

簡舒培追問，若是柯申請的就大方承認，若覺得外交部要負起責任，就發文給外交部。柯文哲無奈回應，他去過歐洲，知道台灣處境已經很困難了，外交不是這樣搞的。

(中時)