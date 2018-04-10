花390萬申請世界運動首都 柯P動怒：人是外交部帶來的

友善列印
中時

台北市長柯文哲今赴市議會施政報告與答詢，民進黨議員簡舒培指出，世大運過後，柯市府動用二備金，花390萬元申請「世界運動首都」計畫，但根本無法有效提高國際能見度。柯文哲回應，這是受歐洲議會的副議長邀約，人還是外交部帶來的，他是節儉的人，一定不會亂花錢。

簡舒培表示，去年歐洲議會訪率團拜會柯文哲時，邀請北市申請參與「世界運動首都」計畫，今年初市長室會議同意申請，還用二備金390萬支應。問題是，歐盟運動城市聯盟臉書僅2236個粉絲，追蹤人數也才2260個，砸390萬參加選拔，真能為台北市爭取國際曝光度嗎？

柯文哲回應，來邀請的人歐洲議會的副議長，是保加利亞很重要的政要，台灣的國際處境那麼困難，他是節儉的人，一定不會亂花。簡舒培追問，花390萬只為了在NPO網站上掛上台灣？申請前有問過外交部嗎？

柯文哲動怒說，他去歐洲時有問過台灣駐派歐盟大使，人家聽一聽也沒說什麼，如果外交部認為不值得花這個錢，「我就停掉。」他無奈說，人是外交部帶來的，難道他需要這個東西來增加自己的光榮嗎？這跟他選舉有什麼關係。

簡舒培追問，若是柯申請的就大方承認，若覺得外交部要負起責任，就發文給外交部。柯文哲無奈回應，他去過歐洲，知道台灣處境已經很困難了，外交不是這樣搞的。

(中時)

蘇貞昌曾誓言不選第3次 侯友宜：… 曾傳話綠營別提蘇貞昌？侯辦回擊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。