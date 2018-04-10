小六男生的超齡造句　讓女老師嚇到心臟無力！

基隆市某國小女老師今（10）日在自己臉書上PO出1張學生寫的複習卷，1名小六男學生在短語練習寫下「精蟲頓時充滿子宮」，讓老師嚇得表示心臟無力。（當事人授權提供）

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小學生作業再出奇招！基隆市某國小女老師今（10）日在自己臉書上PO出1張學生寫的複習卷，其中在短語練習的題目中，小六男生看到「鮮味頓時注滿口腔」的範例後，竟照樣造句寫下「精蟲頓時充滿子宮」，女老師見狀後表示「我的老天爺～小孩，老師被你嚇到心臟無力了！」PO文一出，引發網友熱議。

女老師在臉書上分享後，並表示「我的老天爺～小孩，老師被你嚇到心臟無力，一早就讓我嚇到精神抖擻！」並說自己深呼吸幾口氣後，把小孩找來，跟他聊了一下，告訴他說話、寫字、溝通、行為都要看對象，這作業是要交給老師的，還問他「寫這樣的內容是不是適合呢？」

「還有精蟲應該沒辦法充滿子宮，你的健康課本要拿出來多讀幾遍…」女老師還說，她特別去找了相關的資料，弄清楚到底會不會這樣，但她認真查了之後，發現進入子宮的應該很少很少了。並坦言「這是我教20年第一次看到這麼威猛的句子！」

經記者詢問後，女老師說，那小孩後來有跟她道歉，說她以後不會再這樣寫。不過已引起網友熱烈討論。

「笑到發抖！」、「這麼小就看本本？」網友見狀後紛紛留言，有網友還說「讓他暑假充滿補習就好了，不用多說什麼！」甚至還有人說「這應該是爸爸的文筆吧！」、「這是健康教育的好時機！」

(中時)

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