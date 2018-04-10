鎖定OL詐騙被捕 陸男限制出境後竟返警局借錢

2018年04月10日 17:11 中時 李文正

男子周闖詐騙得手後，將身上現金換成人民幣，警方8日上午在他搭機離台前逮捕，並以詐欺罪送辦。（李文正翻攝）

警方呼籲收到周嫌拿到假名片的被害人出面報案。（李文正翻攝）

大陸安徽省男子周闖在街頭尋找年輕女子，利用民眾樂於助人的心態，佯稱皮夾遺失沒錢買機票，小額借貸數千元，但他留下假的名片、電話，內湖警分局趕在搭機前逮捕周嫌，並在身上起出已經更換的人民幣8900元、美金，檢方9日諭令限制出境、出海，警方以詐欺罪追緝其他的共犯。

警方指出，周等5人上月25日以觀光名義入境，入住萬華區一間旅社，隨即出門「打獵」，在內湖街頭尋找20出頭歲的年輕女性上班族，謊稱「來台開會，但錢包不見，希望能借數千元購買機票，回大陸後公司會匯款償還。」周等人分別在上月26日、27日詐騙4人，每人3000元到5000元，總共1萬8000

被害人依照名片上的電話撥打，發現都是空號，得知詐騙立即報案，警方表示，周男身上還印有「李玉清」、「李闖」等假名片，周嫌回答，安徽家鄉很苦，借錢後也不打算還錢，預計在本月9日出境，擔心事跡敗露才會提早一天離台。

警方以詐欺罪移送士林地檢署，檢察官諭令限制出境、出海後，周竟跑回內湖警分局向員警借錢，當然沒有人願意幫助他，警方懷疑被害民眾不只4人，呼籲拿到相同名片的被害人出面報案。

(中時)