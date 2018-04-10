鎖定OL詐騙被捕 陸男限制出境後竟返警局借錢

穿著西裝的大陸籍男子以觀光名義來台，卻說開會遺失錢包需要借錢，詐騙得手1萬8000元。（李文正翻攝）

友善列印
中時
男子周闖詐騙得手後，將身上現金換成人民幣，警方8日上午在他搭機離台前逮捕，並以詐欺罪送辦。（李文正翻攝）
警方呼籲收到周嫌拿到假名片的被害人出面報案。（李文正翻攝）

大陸安徽省男子周闖在街頭尋找年輕女子，利用民眾樂於助人的心態，佯稱皮夾遺失沒錢買機票，小額借貸數千元，但他留下假的名片、電話，內湖警分局趕在搭機前逮捕周嫌，並在身上起出已經更換的人民幣8900元、美金，檢方9日諭令限制出境、出海，警方以詐欺罪追緝其他的共犯。

警方指出，周等5人上月25日以觀光名義入境，入住萬華區一間旅社，隨即出門「打獵」，在內湖街頭尋找20出頭歲的年輕女性上班族，謊稱「來台開會，但錢包不見，希望能借數千元購買機票，回大陸後公司會匯款償還。」周等人分別在上月26日、27日詐騙4人，每人3000元到5000元，總共1萬8000

被害人依照名片上的電話撥打，發現都是空號，得知詐騙立即報案，警方表示，周男身上還印有「李玉清」、「李闖」等假名片，周嫌回答，安徽家鄉很苦，借錢後也不打算還錢，預計在本月9日出境，擔心事跡敗露才會提早一天離台。

警方以詐欺罪移送士林地檢署，檢察官諭令限制出境、出海後，周竟跑回內湖警分局向員警借錢，當然沒有人願意幫助他，警方懷疑被害民眾不只4人，呼籲拿到相同名片的被害人出面報案。

(中時)

旅客攜黃金出境未申報　需付百萬… 國三生好奇偷開車 失控擦撞路旁…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。