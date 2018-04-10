嗆食拍背可緩解？ 醫師：恐醞更大傷害

2018年04月10日 17:19 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

孩子吃糖果等偶會嗆食而咳嗽，許多家長看了會立刻拍孩子的背，但這未必是對的方式。林口長庚醫院耳鼻喉科主治醫師林婉妮說，有些父母幫孩子拍背，盼將異物咳出，在孩子咳嗽緩解時，誤以為已度過危險，這其實是錯誤迷思，因食物可能仍未排除，恐引發身體發炎，甚至出現發燒、哮喘等併發症，應速就醫。

根據聯合報報導，林口長庚醫院耳鼻喉科主治醫師林婉妮做了以上表示。

她說，氣管下方的支氣管分左右兩側，若嗆進的食物體積較小，有可能只堵住單側支氣管，孩子仍能呼吸、嗆食的症狀不明顯，但食物可能在呼吸道中遇水膨脹，花生等食物還可能分泌油性物質，促使體內產生發炎反應。

幼童嗆後短時間內，若劇烈咳嗽或呼吸困難症狀看似緩解，但幾天後可能陸續出現發燒、哮喘或肺部感染等慢性阻塞併發症，家長不易聯想與嗆咳有關，就醫時也容易誤導醫師診斷，往往被誤判為感冒。

孩子一旦嗆食，家長須保持鎮靜觀察，否則可能影響孩子哭鬧激烈，加重病情。若孩子明顯呼吸困難、有堵塞氣道造成窒息疑慮，顯示異物較大、阻塞呼吸道上方，建議以哈姆立克法急救；若無窒息疑慮，但仍未能緩解咳嗽，顯示異物較小、進到呼吸道下方，此時若要替孩子拍背，應讓他俯趴在大人腿上、面部朝下再拍，切勿在孩子站立時拍擊，否則異物可能掉往氣管深處，傷害更甚。

她強調，第一時間的處置若有好轉，但24小時內仍有咳嗽、呼吸不順等現象，應直接就醫，藉由局部胸部X光檢驗作初步確認。

(中時電子報)