國三生好奇偷開車 失控擦撞路旁車輛及招牌

16歲少年好奇清晨偷開爸爸的車出門，轉彎時失控擦撞路旁停車格車輛及店家招牌。（黃國峰翻攝）

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16歲少年好奇清晨偷開爸爸的車出門，轉彎時失控擦撞路旁停車格車輛及店家招牌，圖為白色休旅車右彎即將失控。（黃國峰翻攝）
16歲少年好奇清晨偷開爸爸的車出門，轉彎時失控擦撞路旁停車格車輛及店家招牌，圖為白色休旅車右彎失控，直接撞向對街。（黃國峰翻攝）

覺得開車好帥，台中市一名16歲郭姓少年，日前清晨5點多趁著家人還在熟睡，竟偷開家裡的休旅車出門溜達、溜達，右轉時失控撞上路邊汽車及招牌，車主到場後發現兒子也在現場，才知兒子闖禍了，幸無人員受傷，警方依道路交通管理處罰條例第21條1項1款開單告發，父子需一同接受道路交通安全講習，且將處以新台幣六千元以上一萬二千元以下罰鍰。

台中市警局第四分局交通分隊員警日前清晨5點13分，接獲南屯區南屯路及文心路口有車禍要處理，到達現場發現一台白色休旅車擦撞路邊停車及店家招牌，但車內及車輛周遭並未看到駕駛，倒是附近有一少年來回徘徊，於是詢問該少年是否有看到事發經過，可是少年說話吞吞吐吐，也不明說。

警方聯絡的車主到場後，發現兒子怎麼在現場？郭姓少年見父親到場，卸下心房向父親坦承，因為覺得開車很帥氣，一時好奇，才偷偷把車開出來試駕一下，結果一個右轉彎，車輛失控，擦撞到對街的店家招牌及停在路旁的一輛汽車，深感後悔。

面對此事郭父很無奈，也幸好兒子平安，員警立即依道路交通管理處罰條例第21條1項1款開單告發少年無照駕駛，並交由其家長帶回。根據「道路交通管理處罰條例」第21條規定，郭姓父子將同時接受道路交通安全講習，且將處以新臺幣六千元以上一萬二千元以下罰鍰，該車並記違規紀錄一次。

(中時)

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