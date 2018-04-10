虎科大校園徵才 月薪最高上看70K

2018年04月10日 17:27 中時 許素惠

畢業季即將到來，虎尾科技大學首度與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署、虎尾就業中心以及彰雲嘉大學校院聯盟4月11日舉辦「2018虎虎生風實習就業博覽會」，邀請近百家廠商設攤徵才，預計提供超過3000項職缺，祭出平均月薪30K，最高上看7OK，歡迎要就業或轉業者共襄盛舉。

「2018虎虎生風實習就業博覽會」上午10點s1f 虎尾就業中心前舉行開幕儀式，當天也將同時舉行「虎尾就業中心」揭牌典禮，正式歡迎勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心加入虎尾地區這個大家庭，未來將與虎尾科大「職涯發展中心」及高教深耕計畫中的「社會責任實踐辦公室」一同為學生與社區民眾服務。

徵才活動吸引長榮航宇精密、台中精機、宏全國際、橋椿金屬、喬崴進科技、晟田科技、台灣塑膠工業、三鋒機器工業、旭泰精密機械、誼卡科技顧問等近百家廠商到場徵才，不僅提供準畢業生就業機會，部分廠商也提供實習名額，讓在校生能夠提早媒合理想職缺，活動從上午10:30開始至下午4:00結束。

虎尾科大覺文郁校長表示，該校今年獲得教育部「高教深耕計畫」補助2億2600餘萬元經費，在全國技專校院中排名第三，表現亮眼。加上近年來，積極與企業攜手建立「契合式產業學院」，未來虎尾科大將逐步朝向「國際產業學院」的建置邁進，除將持續推動學生朝向跨領域學習與合作，並透過契合式產業學院，保障未來實習與就業機會，虎尾科大的學生必能成為契合式產業需求之生產力人才。

(中時)