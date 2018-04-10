金廈「兩門」往來熱 「小三通」持續加溫

金門「小三通」持續成長，水頭碼頭周未湧現人潮。（李金生攝）

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中時

台北與北京大兩岸關係泠，但金門與廈門小兩岸往來不斷， 今年1-3月「小三通」入出境旅客，與去年同期相較仍微幅增加0.52％。其中，陸客人數增加6622人次，成長率達9％之多。縣府分析指出，「金廈生活圈」已成功帶動陸客至金門的旅遊熱潮。

根據移民署金門行政中心的統計，今年1-3月「小三通」入出境累計40萬8053人次，較去年同期40萬5944人次，增加2109人次，成長0.52％。其中陸客入境8萬0917人次，較去年同期7萬4295人次，增加6622人次，成長9％。

縣府指出，「金廈生活圈」已成功帶動陸客至金門旅遊熱潮，目前又以「自由行」為主流模式。

據移民署統計資料顯示，2016年離島落地簽人數為2萬9939人，2017年度已增至4萬3262人，增加1萬3323人次，成長45％；2018年1-3月累計1萬2237人次，較2017年同期8514人次，增加3723人次，成長44％。

縣府表示，小三通「落地簽」自2015年1月1日開辦，起初大陸居民申辦費用為新台幣600元，近年在陳福海縣長爭取下，移民署已自2017年4月1日起「專案」減徵，改為新台幣400元，實施1年以來，確已取得推動實效。

縣府觀光處表示，隨著「落地簽」等簡化辦證程序逐步開放，旅遊成本降低，成功吸引大陸福建沿海與廈門居民來金旅遊消費，尤其是周未「小三通」人潮湧現，已讓金廈旅遊模式轉型，也讓旅遊更能深入城鄉村里，未來將持續推動與爭取簡化辦證措施，為小兩岸旅遊繼續加溫。

(中時)

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