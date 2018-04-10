偷吃前妻閨密？于孝斌發聲明滅火

2018年04月10日 17:41 中時電子報 張國欽

資策會執行長于孝斌被前妻越洋控訴，與她的閨密通姦，且為了回台灣出任行執行長職務，不惜拋棄10歲女兒監護權，對此于孝斌今天下午發出聲明稿澄清，可是，對前妻提供給媒體的與閨密曖昧行為影片，並未作解釋，僅強調沒有任何關聯。

于孝斌聲明稿全文如下：

1、媒體報導個人私務導致資策會遭受牽連，深感抱歉。本人坦承有過一段失敗的婚姻，並已對此負責。惟因此導致資策會再次遭受牽連，深感抱歉，謹此向所有資策會同仁及這段時間持續給予指導與支持的各界先進與朋友們致歉。

2、離婚事件與本人接受資策會職務時間差達五個月，兩者並無關聯性。本人自2017年5月中旬在美協議離婚，並於同年8月2日獲美國馬里蘭州巡迴法庭認證生效。其後李世光董事長於10月中旬就任本會董事長並徵召本人出任執行長，兩者時間差達五個月，與周刊報導所謂「為了回台出任資策會執行長而離婚並拋棄監護權」間，並無關聯性。

3、本報導時機應合理懷疑為對本會會務革新之阻撓，本人自11月1日就任以來，陸續推動包含研發布局、組織制度、與內部溝通等各項革新業務與國際合作，致力精簡資策會內部高層人事，並廣召各界意見領袖共同參與會務革新的策略會議，以落實組織文化之重建。本次周刊報導選在本會董事會前一日對本人家庭私務發布訊息，應可合理懷疑為對本人四個月來推動各項革新的阻撓與構陷，敬請各界明鑑！

(中時電子報)