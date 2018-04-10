美稱將攜核武 陸首款隱形轟炸機曝光

據傳出現在《航空知識》2018年5月號封面上的，就是中國首款隱形轟炸機轟-20的示意圖。（航空知識）

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中時電子報

五角大廈認為，這款名為殲轟-XX（JH-XX）的中國新型轟炸機將會搭載核武。據《大眾機械》（Popular Mechanics）網10日報導，這款中國隱形轟炸機造型流線，具有雙發動機，設計和美國的隱形轟炸機截然不同。

中國《航空知識》雜誌在2018年5月號的封面上，披露了殲轟-XX隱形轟炸機的外觀。《航空知識》雜誌創立於1958年，是中國歷史最久，也最售歡迎的航空雜誌。它是由中國航空學會發行，與北京航空航太大學有關。最重要的，就是兩者都與包括人民解放軍空軍在內的中國政府有關。

據《現代中國戰機》（Modern Chinese Warplanes）稱，中國下一代戰略轟炸機有兩款設計，一種名為轟-20，這款隱形次音速轟炸機的設計類似美國B-2與B-21。而另一款名為殲轟-XX的設計則較傳統，並為超音速戰略轟炸機。

其中轟-20側重的是隱形，以進入敵區，而殲轟-XX的隱形能力雖然沒那麼強，但由於能以超音速飛行，能迅速突破敵人空防。

從殲轟-XX的外型設計看來，它側重的是速度，為了保持隱形性能，機翼上既沒有油箱，也沒有武器，將兩者都存放在機內。

而據《俄羅斯報》（Rossiyskaya Gazeta）9日報導，這款新型轟炸機從2008年開始，由上海飛機設計研究院設計打造，新機外觀就像「飛翼」。

據說這款戰略轟炸機的載彈量是10噸，雖然這不符合國外戰略轟炸機的標準，但中國可能是以「夠用」作為先決條件。因此它能在機腹內置4枚每枚重量為2500公斤的飛彈。例如，採用埋入式進氣道與折疊式彈翼的長劍-20巡弋飛彈。

(中時電子報)

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