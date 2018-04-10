浙大台籍教授王冠璽：葉俊榮老師給台灣增光

2018年04月10日 18:03 中時電子報 丁世傑

對於內政部長葉俊榮於100年12月19日起至101年1月15日止，赴浙江大學光華法學院副院長朱新力所開課程「政府管制與法治行政」，應邀到課程講學一事，來自臺灣、同為浙江大學光華法學院教授的王冠璽認為，這是給臺灣增光，身為臺灣同胞，與有榮焉，建議大家應該抱持一個正面態度看待學術交流。

王冠璽，出生於臺灣，台大法學碩士，北京大學法學博士，哈佛大學燕京學人，浙江大學教授，刻正參加博鰲論壇，接受採訪談葉俊榮事件。王冠璽受訪全文如下：

1、邀請學者專家到浙大授課，有幾個基本條件：

（1）受邀學者必須遵守國家的法律與相關政策；

（2）受邀學者必須具有很高的學術水平；

（3）葉俊榮教授，學養俱佳，具有國際聲望，而且他在浙大授課期間，沒有聽說有任何違反國家法律或政策的言行。他不管是在課堂上授課或是課後與老師、學生交流，他的法學專業能力，都獲得了很高的評價。葉老師在浙大的表現，是給臺大增光，給臺灣增光。身為臺大校友、臺灣同胞，我與有榮焉。

2、大家關心這件事，顯然與臺大候任校長管中閔院士遲遲不能上任有關。這件事情背後其實非常清楚，有關單位的考慮重點，恐怕是人而不是事。我在想，華人有很多特性，有很多方面是好的，難免也有一些遺憾，有些時候可能會過於看重人的立場而不是條件。

3、建議對管院士出任臺大校長抱持不同意見的人，去看一下臺大校史。1945年，浙大教授羅宗洛先生受命擔任接收臺大的組長，當時的臺大師生向代校長羅先生表示，要立刻把在校的日本教授全數趕回日本；但是羅先生對他們說了什麼？建議大家去看一看，這些史料，現在還登在臺大的校網上。

4、學術交流是非常正面的事情，能夠促進彼此的了解，讓同行還有同學們受惠，建議大家應該抱持一個正面態度看待學術交流。

5、我現在剛好在博鰲參會，感受特別深。中國在邁向偉大復興的過程中，難免會遇到一些挑戰，臺灣其實有一些獨特的經驗，可以在這個邁向偉大復興的過程中提供一些協助，共同參與，讓中國更好更快，由強大變成偉大。惠臺三十一條政策出來以後，在臺灣有優勢的領域，我覺得應該抱持一個正面的態度跟大陸深化合作，從長遠來看，最大的獲益者還是臺灣同胞，這是很清楚的事情。

6、我的感想並不代表誰，這是作為一名在大陸工作的臺灣的老師，真誠的感受。我也非常感謝我的工作單位，非常大氣，給我提供了非常好的平臺，讓我能做一點事情。謝謝您。

(中時電子報)