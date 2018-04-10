《中時晚間快報》蕭習會登場 習近平：改革開放台企有功

2018年04月10日 17:54 中時電子報 綜合報導

◎蕭習會登場 習近平：改革開放台企有功

兩岸矚目的蕭習會在今天上午登場，大陸國家主席習近平表示，今年是意義非凡的一年，是中國大陸改革開放40周年、海南建省30周年，也感念台灣人、台企對陸發展的貢獻，並強調兩岸前景光明。

◎今年首例德國麻疹現蹤 高雄外勞隔離就診 62人監測

近期國內爆發一連串麻疹的「麻」煩事，讓疾管署談「麻」而頭皮發麻！繼日前11例麻疹確診病例後，疾管署今（10）日公布今年首例境外移入德國麻疹確定病例，個案為高雄38歲外籍勞工，目前正在住院治療中。

◎綠議員初選靠爸沒用 余天女兒落馬 吳沛憶第一

民進黨台北市議員初選，昨天晚上進行士林北投、中正萬華2區電話民調。結果今中午公布，主打黨主席小英栽培的新人吳沛憶一舉打敗現任3名議員以及其他新人，奪下民調第一；余天女兒余筱萍雖擁有高知名度，但最終落馬。

◎《盛情款待》首映會 台日群星耀 田中麗奈來台 楊烈高歌

台日合作的清新電影《盛情款待》結合京都美景及日本傳統待客之道的精神，藉由一個位在琵琶湖畔的溫泉老飯店的轉變，而引發兩個家庭相遇的溫暖故事。電影邀請日本知名女星田中麗奈、影后余貴美子與台灣小生王柏傑共同演出，在不同文化背景下如何以「盛情款待」的心情對待彼此。今晚在信義威秀影城舉辦首映會，陳鈺杰導演率領劇中演員王柏傑、田中麗奈、姚淳耀，以及資深實力派前輩楊烈、呂雪鳳一同出席，日本女星田中麗奈更是在百忙中特地抽空來台宣傳，首映會上星光雲集，為這部台日合作的清新之作揭開宣傳序幕。

(中時電子報)