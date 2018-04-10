敘利亞戰爭升溫！美法擬聯手回擊、俄提高戰備

2018年04月10日 18:16 中時電子報 何宜玲

敘利亞政府日前針對反抗軍佔領區發動化學武器攻擊，造成至少40位平民不幸喪生，西方國家強烈譴責阿塞德(Bashar al-Assad)政權。美國總統川普(Donald Trump)今日宣稱，他將在未來 48小時內做出決定，回應慘無人道的化武攻擊。先前他和法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)已經共同表態將聯手強力反擊。俄羅斯駐敘利亞部隊同時也提高戰備等級，讓敘利亞戰爭的緊張局勢不斷升溫。

根據《商業內幕》(Business Insider)報導，美國總統川普和法國總統馬克宏計畫聯手強力反擊敘利亞阿塞德政權。由於阿塞德政府日前針對敘利亞反抗軍據點度瑪(Douma)疑似以化武毒氣攻擊平民，造成至少40人喪生。當地民眾有抽搐和口吐白沫等症狀，很像遭受化武攻擊。儘管敘利亞政府出面否認，但是西方國家紛紛譴責，並嗆聲阿塞德將付出重大代價。

美法兩國共同表態恐怕為敘利亞戰爭埋下伏筆。《國家利益》(The National Interest)報導說，美國國防部長馬蒂斯(James Mattis)雖然沒有直接回應敘利亞化武問題，但是為了防範俄軍，美國可能不得不採取軍事措施。

另有俄羅斯媒體報導，俄軍認為美國一直找理由針對敘利亞政府實施軍事打擊，這次疑似化武攻擊的事件提供了美軍一個很好的藉口。但俄羅斯並不打算坐視不管。俄國參謀長警告說，如果威脅到俄軍，將對發射的飛彈採取回擊。

目前，俄羅斯駐敘利亞部隊已經提高戰備等級，包括S-400防空飛彈系統。

(中時電子報)