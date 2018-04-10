國3中寮隧道施工 端午前雙向各一車道通行

2018年04月10日 18:15 中時 王思慧

中寮隧道施工封閉，高公局建議民眾在封閉期間繞道（南下）。（高公局提供）

因地質及斷層影響，交通部高速公路局於去年3月15日在國3中寮隧道施工，為拆除隧道頂拱，預計自4月10日至5月1日，連續3周的周一至周四夜間（20時至次日6時），全面封閉國3田寮至燕巢系統交流道雙向車道。

另預計4月24日至6月18日端午節連假前，高公局拆除隧道仰拱並進行路面開挖，屆時前述路段將封閉雙向各2車道，即雙向僅能維持各1車道通行，且車速限速為40公里，預計在端午連假前完成，這段期間建議民眾儘可能改走國1或地方道路行駛。

高公局副局長吳木富表示，國道3號田寮三號高架橋及中寮隧道因所在地質複雜，同時又受旗山及龍船兩活動斷層影響，造成隧道北洞口路面及高架橋伸縮縫維護不易。雖然目前行車都很安全，但為有效解決長期大地變位影響，高公局去年以路堤與路塹取代橋梁及拆除部分隧道工程。

改道路線南下長途部分，高公局建議，用路人可由國3新化系統交流道轉國8接國1台南系統交流道續行南下；或是由國3關廟交流道接台86線至國1仁德系統交流道續行南下。短途則由國3田寮交流道接台28線至國1路竹交流道續行南下。

北上部分，長途由國3竹田系統交流道接台88線至國1五甲系統交流道續行北上；短途由國3燕巢系統交流道接國10至燕巢交流道下台22線接國1楠 梓交流道續行北上。

高公局說明，國3田寮至燕巢系統交流道雙向各封閉2車道期間，施工區前1公里即會設置橙底黑字施工標誌預告，並逐步將最高行車速限由110公里遞減為40公里，之後車道數再由3車道逐一縮減至1車道，請用路人特別注意並遵守標誌標線規定行駛。

高公局表示，這段期間建議民眾儘可能改走國1或地方道路，出門前先利用高速公路即時路況網站、1968 App或撥打1968路況查詢專線查詢路況，途中再收聽警廣、透過高速公路資訊可變標誌或請同車乘客利用1968App查詢即時路況，避開壅塞路段，快速抵達目的地。

(中時)