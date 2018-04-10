談新北都更 金瑞龍：提高民眾都更意願

2018年04月10日 18:24 中時 葉書宏

新北市中和區市議員參選人金瑞龍則認為，應該要提高民眾都更意願。（葉書宏翻攝）

前新北市副市長侯友宜確定代表國民黨角逐新北市長寶座，連續3天未有公開行程，今（10）日上午10時許前往新北市板橋區新埔捷運站周邊視察老舊房屋及騎樓，侯友宜強調，「捷運建到哪，都更就應該做到哪！」新北市中和區市議員參選人金瑞龍則認為，應該要提高民眾都更意願。

侯友宜表示，為鼓勵都更，未來捷運站周邊將規畫半徑500到800公尺範圍獎勵容積率，藉此改善捷運周邊的行人路線，也讓捷運周邊能有更多商辦、住宅以及民眾休閒空間，並利用回饋空間作為公共托育、托老與社會住宅。

侯友宜表示，新埔捷運站與環狀線的新埔民生站棟距僅有300公尺，但周邊的徒步空間、人行道以及騎樓地都不友善，因此未來捷運周邊要設置各種誘因，拉高容積，改善周遭環境，讓民眾可以透過大眾運輸或YouBike就可以往來住家，「捷運建到哪，都更就應該做到哪！」

新北市中和區市議員參選人金瑞龍指出，中和、永和等鄰近台北市地區，地方發展早因此巷道狹小、老舊房舍多，除了捷運站周邊外，他建議，可依屋齡作為都更標準，屋齡超過40年、50年的優先，畢竟民眾居住在老舊房舍較為危險，市府應該介入由政府帶動，提高民眾都更意願。

金瑞龍認為，都更政策應該全面檢討，朝什麼方向修正，才是對於民眾最有利的，民眾有意願都更，才能讓居住品質改善。

(中時)