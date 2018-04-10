暨大將高壓鈉燈改節能減碳的LED燈取代 今舉行無光害照明茭白筍成果發表

2018年04月10日 18:15 中時 楊樹煌

▲埔里鎮郊茭白筍園經暨大實驗無光害照明的智能、減汙農業基地茭白筍生產情形。（楊樹煌攝）

▲暨大科院院長蔡勇斌、議員廖志城與日管處陳主任（由右至左）實地參觀茭白筍無光害照明茭成果。（楊樹煌攝）

▲暨大院長蔡勇斌、議員廖志城、暨大土木系主任陳谷汎、農會總幹事何世鴻（由右至左）一起下田採割茭白筍。（楊樹煌攝）

▲暨大科院研發新一代LED燈照明，不但可取代高壓鈉燈，並可節省電費四分之三，且不會對大自然環境造成巨大光害。（楊樹煌攝）

國立暨南國際大學科技學院為讓茭白筍農節能減碳，減少光害對大自然影響，並降低電費成本，經與在地青年筍農及LED照明業者合作，試行將茭白筍田高壓鈉燈，改以LED無光害照明成功，今10日下午舉行成果發表會，吸引各學術研究單位與筍農參與，縣議員廖志城和埔里農會總幹事何世鴻都肯定暨大這項研究成果。

暨南大學科技學院院長蔡勇斌表示，埔里栽種茭白筍面積占全台90%，是全國茭白筍最大產區，但為避免茭白筍於苗期提早結筍，10餘年來茭白筍農都採用夜間光照，協助茭白筍成功跨越「矮化障礙」，讓植株順利結筍。

因此每到茭白筍種植季節，國道六號埔里段沿線，茭白筍田燈火通明，壯觀夜景，令人印象深刻；惟農民使用耗電量高且對環境造成巨大光害的高壓鈉燈，是否能改以節能、省電又節碳的替代方案？引起暨大科院社會責任計畫團隊研究的興趣。

經暨大通識教育中心陳智峰老師牽線，與勇於嘗試新技術的在地青農彭登業合作，提供1.4分地做為計劃試驗場地，再結合暨大應用材料與光電工程學系LED照明專業，藉由產學合作開發新品，最後提出茭白筍光照改善方案，並於產區成立「LED無光害照明『智能X減汙』農業基地」。

歷經半年試驗，證明新一代LED燈照明不但可以取代高壓鈉燈，並可節省電費四分之三，而且不會對大自然環境造成巨大光害，蔡院長表示，目前只是初步成果，未來暨大科技學院USR大學社會責任計畫仍會再朝向筍田水資源問題及筍殼廢物再利用，如製成友善酵素等再繼續努力，讓鄉村農業能再延續，營造更美好的農業環境。

一向關心農業環境改善的縣議員廖志城，今天也特地趕至現場了解光害照明的成果分享，他除陪同暨大科院院長蔡勇斌、土木系主任陳谷汎、農會總幹事何世鴻等一起下茭白筍田，採割試驗成果的茭白筍，並讚揚暨大關懷在地農業，讓埔里農業發展朝向更友善環境，以智慧方式生產農作物，並結合科技、智能農業元素，讓鄉村營造出更美好的農業環境表示肯定。

(中時)