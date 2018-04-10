梨山林道巷遇雨中斷 將蓋明隧道擋土石

2018年04月10日 18:12 中時 王文吉

水利局官員向地方人士說明改善林道巷崩塌的辦法，將興建明隧道，避免掉落的土石破壞路面，及傷到路過的人車。（王文吉翻攝）

台中市和平區林道巷常因雨崩塌，除影響居民進出，也屢次壓壞簡易自來水管線，造成環山部落無水可用。台中市政府「和平專案」小組10日前往會勘，水利局將籌措2000餘萬元經費，興建明隧道以抵擋崩落的土石。當地民代表示，市府在梨山興建首座明隧道，代表市府重視偏鄉居民出入安全，意義重大。

和平區林道巷為台七甲線通往北二段登山口的要道，沿途有23戶農戶，全長約11公里，其中500公尺處為順向坡，常因雨崩塌，造成對外交通中斷。和平區代表會副主席羅進玉表示，梨山只要道路中斷，就被稱做「孤島」，而林道巷更是「孤島中的孤島」，居民無路可走，只能乘坐流籠，橫渡南湖溪進出，若流籠基座也坍方的話，居民就會受困2到10天。

水利局長周廷彰表示，過去3年來，市府採用災害工程費進行林道巷的修復，但該路段邊坡的岩石十分脆弱，只要下大雨或颱風來襲就會崩塌；他說，設置永久性的改善設施有其必要性，林道巷500公尺處可興建40公尺的明隧道，避免落石破壞路面，經費約需2000餘萬元。

針對明隧道經費來源，市府將利用本預算先行設計，再爭取水保局前瞻計畫補助。羅進玉表示，林道巷將是市府在梨山地區興建的首座明隧道，代表市府重視偏鄉居民進出的安全，意義重大，呼籲水利局儘力爭取經費。

(中時)