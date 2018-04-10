印度憂機密外洩！巴基斯坦要買T90坦克、蘇35

俄羅斯蘇愷-35戰機。(圖/shutter)

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中時電子報

巴基斯坦防長在近日訪問莫斯科時表達了購買俄羅斯T-90坦克、蘇愷-35戰機的意願，這讓長年也和俄羅斯購買軍武的印度感到焦慮，除了這些俄製武器將能大幅提升印度長期在邊境對抗的巴基斯坦軍的戰力外，更重要的是也和印度軍方的武器主力裝備，俄巴軍售很可能導致印軍的軍事機密外洩。

據《印度快報》、《印度時報》等報導，近日訪問莫斯科的巴基斯坦國防部長達斯特吉爾·汗（Khurram Dastgir Khan）表示，巴國有意採購印度軍方也在使用的俄羅斯T-90主戰坦克。這起潛在的軍售案讓印度備感憂心，除了戰略對手巴基斯坦可能可以獲得比目前印軍使用T-90S更先進的T-90A外，這項主力戰備的性能數據也將被對手一覽無遺。

除了坦克之外，巴基斯坦防長也透露，未來幾年內還可能和俄羅斯達成購買蘇愷-35戰機的協議，目前正項計畫已經處於初期階段。蘇愷-35戰機同樣也是印度與俄羅斯談判已久的軍購案，這款戰機也與印軍主力戰機蘇愷-30MKI頗有技術淵源。

不過外界分析認為，印度目前進行110架多用途戰機計畫的招標，這有機會成為俄巴軍購案的絆腳石，若是俄羅斯仍打算向巴基斯坦提供武器，恐將失去總價值高達200億美元的印度軍購市場。

(中時電子報)

文章來源：PAKISTANI DEFENCE MINISTER: TALKING TO RUSSIA FOR SU-35, T-90 TANKS AND AIR DEFENCE SYSTEMS

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