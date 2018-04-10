山地越野挑戰賽廣發英雄帖 4月底六龜登場

2018年04月10日 20:00 中時 柯宗緯

「天懿門-山地越野技能雙人挑戰賽」即起開放報名。（柯宗緯翻攝）

「天懿門-山地越野技能雙人挑戰賽」即起開放報名。（柯宗緯翻攝）

近年越野挑戰賽興起，4月28、29日高市六龜區十八羅漢山對岸的「山水炎露營渡假村」將舉辦一場山地越野障礙雙人挑戰賽，現正廣發英雄帖，邀集各路好手前來闖關，同時一探部落秘境之美。

這場「天懿門-山地越野技能雙人挑戰賽」，參賽者可享受山野奔馳快感，賽事包含多重障礙路線涵蓋田園、林道、產業道路、溪流上切、樹林高繞、泥濘等地形。

賽事項目分山地越野精英組22公里（兩人一隊）、山地越野挑戰組15公里（兩人一隊）、山地越野玩家組9.5公里（兩人一隊）。4月28日為選手報到、賽前說明會及選手之夜〈烤肉〉，4月29日上午8時起跑。

主辦單位表示，「越野跑」，是指在野外天然環境中進行的一種賽跑活動，跑者所面對的會是自然環境裡蜿蜒和高低起伏的路徑，會經過沙地、礫石、獨木橋路段，或需穿越溪水河流等水域，與一般平地上的路跑大不相同。

這次賽道規劃路線涵蓋產業道路、河道、獸徑等環境；賽事項目也多元，包含峭壁繩索下降、河道越野跑、繩結運用、雙人協力負重、泥地爬行、原始獸徑穿越、水域闖關等，雖極富挑戰性，但主辦單位會力求全程安全，盼藉由賽事行銷家鄉山區部落之美，並帶動原始越野健康運動，及推廣山野自我求生技能，創造一舉多得的附加價值。

「ORT極路勇者」山野探索工作隊為這次賽事鼎力相助，是一群南台灣熱愛冒險運動的專業教練、越野賽跑選手及山訓教官自發性所組成。

「ORT極路勇者」山野探索工作隊執行長宋德威表示，工作隊一直以試辦體驗教學活動與協辦賽事方式推廣、行銷山野運動，提升學員對山域探索安全觀念，並增進山地越野跑技術層面認知。

他說，這場賽事規劃與執行，由專業教練群為參賽者量身打造優質賽道與各項闖關環境，也適合親子組隊挑戰，男女老少皆可參加，兩人一組攜手闖關，藉由征服天然環境等障礙完成闖關，發揮自我潛能，也可一探沿途山野部落祕境之美。

報名請洽http://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=3028

(中時)