弱勢媽媽：第一次吃蛋糕！飯店推母親節蛋糕買1捐1傳愛

2018年04月10日 18:15 中時 何書青

草莓美樂地蛋糕。（長榮桂冠酒店台中店提供）

長榮桂冠酒店(台中)今年持續在母親節前夕舉辦邁入第5屆的「愛的蛋糕傳送計畫~買一捐一活動」，飯店今年推出3款母親節蛋糕，即日起至5月9日，消費者購買任1個母親節蛋糕，長榮就捐1個蛋糕給弱勢家庭的媽媽，台中長榮已連續第5年舉辦此活動，過去4年共送出492顆蛋糕給辛苦的弱勢媽媽們，希望透過活動讓母親節不只是感恩自己的媽媽，更可以藉此鼓勵另一位陌生卻偉大的媽媽，限量100顆。

長榮桂冠酒店（台中）總經理許秉勳表示:「對於母親節蛋糕的想法，我們常會聽到大家說吃膩了蛋糕或是想改吃大餐的話語，但這4年來當我們將蛋糕送到這些弱勢家庭的媽媽手上，她們卻跟我們說：『這是我第一次吃到蛋糕吶！』、『沒想到我還有機會吃到…糾感謝耶！』，因為這些話，讓我們每年持續做下去。」

今年3款母親節蛋糕中，除了有以往平價且高人氣的「鮮奶油芒果布丁蛋糕」以外，主廚特別以即將登場的台中花博為發想，研發出「百花繽紛乳酪蛋糕」，以澳洲乳酪為主體，將蜂蜜風味的軟凍包覆在乳酪外圍，清香Q彈融化乳酪的微膩感，底部為OREO巧克力，讓口感更添層次，百花齊放的外型相當討喜。

頂著大紅玫瑰的「草莓美樂地蛋糕」令人驚艷，以瑞士頂級CARMA原料製成，蛋糕上綻放著大朵玫瑰花不僅吸睛，更是能吃的手作巧克力玫瑰花，主廚選用新鮮草莓果泥製作成慕斯，再結合百香果凍、草莓、巧克力脆餅及蛋糕體，入口綿密，有著酸甜不膩的滋味。

台中長榮母親節蛋糕790元起，30日前預購可享85折優惠。此外，5月12日、5月13日這2天，若到飯店各餐廳消費滿6000元，還能擁有「母親沙龍照」或「全家福合照」10吋1張；同期間憑用餐發票，則送新鮮康乃馨及母親節蛋糕享8折優惠。

(中時)