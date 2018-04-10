高以翔紐約參加論壇 開工前先朝聖林書豪

2018年04月10日 18:17 中時 潘鈺楨

高以翔帥氣現身紅毯。（傑星提供）

高以翔帥氣現身紅毯。（傑星提供）

為期兩周的首屆GEIS全球文化產業峰會將於4月9、10日在紐約海納百川的國際中心登場。此次峰會邀請中美兩國文娛產業內當目最受關注的電影和電視業11位嘉賓，分享各自成功的經驗。其中男星高以翔也獲邀出席，雖然不是第一次到紐約，但他還是相當興奮，因為可以見到效力布魯克林籃網的林書豪！

高以翔曾在紐約拍戲long stay一個月，不過這次來別具意義，因為正逢球季可以看到NBA。他紐約時間8號到，顧不得時差，9號晚上就去看球賽，他特地支持布魯克林籃網，還與現在在籃網擔任主控的林書豪合照留影，當晚林書豪雖然未上場，但兩人還是相見歡留下紀念。

高以翔這次會受邀出席GEIS，主要是因他加拿大長大的ABC身份以及長年與美國團隊工作的經驗。他與《以你的名字呼喚我》製片人Howard Rosenman參加同一場座談，分享在美國、亞洲兩地拍戲，文化差異的相關經驗。他過去曾拍過好萊塢電影《天使聖物：骸骨之城》，也在紐約拍過大陸電影《情遇曼哈頓》，還與王力宏一起在北京拍《古劍奇譚之流月昭明》，但特效全是美國人員，可說是各種組合的團體他都待過。他母語英文，中文也流利，但他在亞洲接受文化教育與出道，坦言加入不同劇組時還是要調整、轉換模式，包括適應不同的工作文化。

陳玉珊的《我的少女時代》受邀在該峰會上放映，她除了映後座談，也會跟紐約當地業界及學生們分享如何說好一個故事、在情節設計上如何抓住觀眾眼球，創造口碑大片，以及如何持續地累積原創能量。

GEIS邀請美洲、亞洲影視產業人員，包括《請以你的名字呼喚我》製片人Howard Rosenman，《逃出絕命鎮》後期團隊Ingenuity Studios，華影視美國辦事處負責人于濤，湖南電廣傳媒影業副總經理楊乾，爛番茄資深影評人Jim Alexander，美劇《行屍走肉》演員詹姆斯陳（James Chen），Well Go娛樂電影引進與發行部高級副總裁Dylan Marchetti等。

GEIS旨在建立有效的溝通渠道，採用對話的研討會形式，探討近幾年來中美兩國在文娛產業的合作文化，將中美兩國文娛行業的專業人士帶到同一平台，進行面對面交流，探討現今最熱門的話題，幫助彼此更加了解各自的市場，觀眾喜好，有效促進未來合作。

(中時)