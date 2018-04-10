墾丁天價海鮮被噓爆 業者回嗆：沒吃過海鮮？

就是這桌海鮮惹爭議。（圖/翻攝自恆春半島公共事務討論社團）

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中時電子報
／綜合報導

屏東墾丁的消費爭議不斷，繼天價滷味、乾麵、漢堡後，今天又被網友爆出有天價海鮮，一桌要價16500元的海鮮讓網友紛紛怒「噓」！不過，面對網友的負評店家卻是喊冤。

有網友在臉書社團發文，表示自己去墾丁大街吃海鮮，整桌菜有鮑魚、象拔蚌、拳頭大的蛤蜊、比手掌大的蝦蛄等美食，這樣一桌「澎派」的海鮮原價1萬8千元，在佛心老闆的打折過後只要1萬6500元，並表示「誰說墾丁大街都在槓盤子？」底下許多網友都紛紛怒噓，「這樣要16500他媽真的用搶的」、「這裡在澎湖大概只有三千」、「這1萬都嫌貴！」另有人懷疑「這反串可以」、「反諷文。」

不過根據蘋果報導，引起爭議的旅南活海鮮回應，這名顧客是在今年1/9來店裡用餐，店裡主要都是以供應活海產聞名，當天的菜色有5隻蝦姑，每隻都至少12兩以上，還有拳頭般大的蛤蜊，十幾顆鮑魚，再加上1兩要60元的老虎斑，最貴的是進口的象拔蚌，一兩就要90元，業者坦承「因為時間已過了3個多月，時在記不太清楚，但當天上桌的，光那道象拔蚌就要4、5千元」。

蔣姓店長也怒嗆網友「網友黑白講」、「沒有吃過正港活海產的人才會講那種話！」，她說，那桌海鮮光象拔蚌就要4、5千元「客人吃的很開心，還一直跟我說要再找朋友來！」，店長也強調，店裡的價格完全、透明，客人點餐前一定都會知道計價單位，也知道大概要多少錢確定沒有問題才上菜。

(中時電子報)

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