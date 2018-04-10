中市打造首座「建築圖書館」 2400多冊建築書籍

台中市府與大台中建築師公會10日攜手推動，將市立圖書館溪西分館2樓打造「建築生活美學特色圖書館」專區。（盧金足攝）

友善列印
中時
位在台中市西屯區的市立圖書館溪西分館，是全台唯一能從高鐵列車上望見的圖書館。（盧金足攝）
台中市副市長林依瑩（左）與台中建築師公會理事長鄭明裕，推動台中市打造首座「建築圖書館」，希望人人都能當城市美學家。（盧金足攝）

台中市立圖書館溪西分館是全台唯一能從高鐵列車上望見的圖書館！市府與大台中建築師公會10日共同簽署合作協議書，將溪西分館2樓打造「建築生活美學特色圖書館」專區，未來可容納1萬冊建築類圖書、40幾種建築類期刊及市面上最齊備的建築類樂高積木組，媲美大學建築系圖書資源。

市府斥資9000萬元在筏子溪以西、協仁公園旁新建「溪西分館」，該分館擁有綠色閱讀環境、全齡閱讀服務及綠建築特色，外觀像一本展開的書，採用純木紋色貼磚及斜屋頂建築設計，呈現閱讀中的書籍視覺意象，已獲銅級綠建築候選證書。

副市長林依瑩表示，未來建築師也將進駐溪西圖書館，規畫真人圖書館、DIY課程等，加上館內有相當豐富的建築藏書，讓孩子從小在建築設計的環境中學習。

台中建築師公會理事長鄭明裕希望將建築、設計、生活美學實際運用在民眾及孩子身上，館內提供許多建築相關繪本，還有與建築相關的積木，引導小朋友進入建築園地。

「成為國家驅動下一個50年的重要引擎！」鄭明裕強調，未來還會邀請建築師來分享建築與建築師的故事，針對小朋友、青少年規畫一系列演講，讓他們從小就沉浸在設計、建築、美學的環境中，培養美學教育，成為未來改變都市環境的尖兵。

文化局指出，溪西圖書館以「建築生活美學」為定位，是台中首座融合建築與美學概念的圖書館，全館3層樓建築分別設有閱讀區、視聽區、多功能活動室及討論室等供民眾使用，目前已收集2400多冊建築相關圖書及全球40種建築期刊，未來規畫由建築師與民眾分享建築知識與經驗。

此外，館內也典藏目前市面上最齊備的建築類樂高積木組，將透過3D列印手作模型、建築歷史導覽、知性講座等活動，帶領民眾遨遊世界各大經典建築，透過建築生活美學圖書館的文化傳遞，讓人人都能成為生活所在城市的建築師，打造更美好的生活環境。

(中時)

墾丁天價海鮮被噓爆 業者回嗆：… 國道5處服務區重新招商 打造地方…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。