中市打造首座「建築圖書館」 2400多冊建築書籍

2018年04月10日 18:21 中時 盧金足

位在台中市西屯區的市立圖書館溪西分館，是全台唯一能從高鐵列車上望見的圖書館。（盧金足攝）

台中市副市長林依瑩（左）與台中建築師公會理事長鄭明裕，推動台中市打造首座「建築圖書館」，希望人人都能當城市美學家。（盧金足攝）

台中市立圖書館溪西分館是全台唯一能從高鐵列車上望見的圖書館！市府與大台中建築師公會10日共同簽署合作協議書，將溪西分館2樓打造「建築生活美學特色圖書館」專區，未來可容納1萬冊建築類圖書、40幾種建築類期刊及市面上最齊備的建築類樂高積木組，媲美大學建築系圖書資源。

市府斥資9000萬元在筏子溪以西、協仁公園旁新建「溪西分館」，該分館擁有綠色閱讀環境、全齡閱讀服務及綠建築特色，外觀像一本展開的書，採用純木紋色貼磚及斜屋頂建築設計，呈現閱讀中的書籍視覺意象，已獲銅級綠建築候選證書。

副市長林依瑩表示，未來建築師也將進駐溪西圖書館，規畫真人圖書館、DIY課程等，加上館內有相當豐富的建築藏書，讓孩子從小在建築設計的環境中學習。

台中建築師公會理事長鄭明裕希望將建築、設計、生活美學實際運用在民眾及孩子身上，館內提供許多建築相關繪本，還有與建築相關的積木，引導小朋友進入建築園地。

「成為國家驅動下一個50年的重要引擎！」鄭明裕強調，未來還會邀請建築師來分享建築與建築師的故事，針對小朋友、青少年規畫一系列演講，讓他們從小就沉浸在設計、建築、美學的環境中，培養美學教育，成為未來改變都市環境的尖兵。

文化局指出，溪西圖書館以「建築生活美學」為定位，是台中首座融合建築與美學概念的圖書館，全館3層樓建築分別設有閱讀區、視聽區、多功能活動室及討論室等供民眾使用，目前已收集2400多冊建築相關圖書及全球40種建築期刊，未來規畫由建築師與民眾分享建築知識與經驗。

此外，館內也典藏目前市面上最齊備的建築類樂高積木組，將透過3D列印手作模型、建築歷史導覽、知性講座等活動，帶領民眾遨遊世界各大經典建築，透過建築生活美學圖書館的文化傳遞，讓人人都能成為生活所在城市的建築師，打造更美好的生活環境。

(中時)