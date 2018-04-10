國道5處服務區重新招商 打造地方特色

高公局副局長吳木富表示，國道有5個服務區要重新招商。（王思慧攝影）

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因中壢、湖口、泰安、仁德及關西等5處國道服務區，廠商契約即將在明年到期，今年5月起高公局將陸續辦理重新招商公告作業，這次有3處服務區改用ROT模式招商，歡迎有意經營服務區廠商，儘早投入規劃，提出營運計畫。

高公局表示，為無縫銜接既有營運，同時也考量部分服務區的服務空間容量不足，造成尖峰時段擁擠及服務品質下降，經研議評估將針對國道1號湖口、泰安、仁德等3處服務區改用ROT模式招商，藉由民間廠商以增、改、修建等方式，規劃投入必要資源改善服務空間，也期待民間廠商帶入創新思維，提升服務品質。

目前國道服務區除休憩及餐飲基本功能外，已兼具融入在地文化、美食、觀光旅遊及生態教育等功能，成為一處多元化服務的公共場站，未來服務區招商仍將持續落實以「服務導向」的服務區經營管理政策，本著提供「庶民餐飲」、「人文關懷」、「鄉土融合」、「社會回饋」四大理念，落實平價策略，再創新服務塑造各具特色的高速公路服務區。

針對今年清明連假服務區營運狀況，高公局副局長吳木富表示，今年清明節因遊客比去年多，休假天數又長，目前服務區營業額應該會突破去年，且今年連假第二天就是清明節，很多民眾掃完墓後就會利用後面天數旅遊，因此會到服務區消費，營業額也跟著成長，不過詳細數據要等下周才會確定。

(中時)

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