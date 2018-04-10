50多年老菸槍罹口腔癌 參加門診終戒菸

2018年04月10日 18:23 中時 潘建志

69歲的李育寅從13歲開始抽菸，有50多年的抽菸史，期間曾戒菸2年，但又在朋友慫恿下再次抽菸，直到去年被診斷出牙齦腫瘤，才痛下決心戒菸。他參加屏東醫院的戒菸門診，在醫師協助下終於成功戒菸，並站出來以自身經歷現身說法。

李育寅說，讀初中時因好奇偷抽菸，沒想到就此人生離不開菸。他曾想要戒菸，不過因為意志力不夠，每次都失敗。40多歲時成功戒了2年，沒想到又在朋友慫恿下復抽；直到去年罹患牙齦腫瘤，在醫師及護理師勸戒下，才決心戒菸。

他參加屏東醫院戒菸門診，在家醫科醫師邱恩碩協助下，以尼古丁替代療法成功戒菸，至今已1年不曾抽菸。他說，雖然偶爾還是會犯菸癮，但身體都已經在警告他了，他會不斷告戒自己不能再犯。

屏東醫院2008年起開辦戒菸門診，治療團隊包含家醫科、胸腔科、精神科等醫師，及戒菸個管師等，透過專業諮詢及衛教，並量身打造個人化戒菸輔助藥品使用，成功協助許多菸友戒菸。不過隨著戒菸人口增加，門診從每周1診增加為目前每週10診。

邱恩碩表示，抽菸會導致口腔癌、鼻咽癌、喉癌、食道癌、肺癌等多種癌症，二手菸甚至是殘留在衣服、手、頭髮或是生活環境中的「三手菸」，也都是會造成危害的致癌物。目前屏東醫院戒菸門診協助菸友戒菸的成功率超過30％以上，只要有心戒菸，就能對自己健康及周邊人的環境有很大改善。

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(中時)