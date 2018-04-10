大鵬灣遊艇活動周六登場 豪華遊艇登船參觀

2018年04月10日 19:11 中時 潘建志

「2018大鵬灣遊艇帆船系列活動」4月14日起連續3個周末假日在大鵬灣遊艇碼頭及帆船基地登場，圖為大鵬灣上數帆齊揚的畫面。（潘建志攝）

「2018大鵬灣遊艇帆船系列活動」4月14日起連續3個周末假日在大鵬灣遊艇碼頭及帆船基地登場，有水上摩托車、立式划槳、水上鋼鐵人、重型帆船等比賽活動，還有各式遊艇和帆船展出，最受矚目的76呎的潛水船宿豪華遊艇也開放登艇參觀。

大鵬灣國家風景區管理處表示，今年擴大舉辦水上賽事，水上摩托車及立式划槳賽事從青洲海域移至大鵬灣域，方便民眾觀賞；立式划槳競速繞標賽有來自香港和大陸的選手參加；鋼鐵人表演賽是台灣首見的創舉；重型帆船賽已有20艘，最大帆船更長達60呎。

縣長潘孟安說，屏東是台灣西海岸最適合推動海上運動的海域，大鵬灣連續4年規畫水上活動競賽，並與遊艇及在地業者結盟，打造大鵬灣成為海上運動重要基地，讓民眾參觀體驗，動靜皆宜非常多元。

除了水上活動外，台灣第一艘專業級潛水船宿豪華遊艇將於現場展出，讓民眾登艇參觀；主辦單位也規畫舞動大鵬灣、夕陽音樂會、夕陽毛小孩日等活動，首二周有舞台表演，第三周夕陽毛小孩日，有寵物挑戰賽及免費DIY製作寵物吊牌。

主辦單位也推出藍色公路的遊艇套裝行程，讓民眾搭乘遊艇出海吃喝玩樂；也有高雄及大鵬灣觀光護照，有20家專屬店家優惠。詳情可上大鵬灣國家風景區管理處官方網站查詢。

(中時)