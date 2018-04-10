大鵬灣遊艇活動周六登場 豪華遊艇登船參觀

「2018大鵬灣遊艇帆船系列活動」4月14日起連續3個周末假日在大鵬灣遊艇碼頭及帆船基地登場，除了各式水上活動，也推銷在地產品。（潘建志攝）

友善列印
中時
「2018大鵬灣遊艇帆船系列活動」4月14日起連續3個周末假日在大鵬灣遊艇碼頭及帆船基地登場，圖為大鵬灣上數帆齊揚的畫面。（潘建志攝）

「2018大鵬灣遊艇帆船系列活動」4月14日起連續3個周末假日在大鵬灣遊艇碼頭及帆船基地登場，有水上摩托車、立式划槳、水上鋼鐵人、重型帆船等比賽活動，還有各式遊艇和帆船展出，最受矚目的76呎的潛水船宿豪華遊艇也開放登艇參觀。

大鵬灣國家風景區管理處表示，今年擴大舉辦水上賽事，水上摩托車及立式划槳賽事從青洲海域移至大鵬灣域，方便民眾觀賞；立式划槳競速繞標賽有來自香港和大陸的選手參加；鋼鐵人表演賽是台灣首見的創舉；重型帆船賽已有20艘，最大帆船更長達60呎。

縣長潘孟安說，屏東是台灣西海岸最適合推動海上運動的海域，大鵬灣連續4年規畫水上活動競賽，並與遊艇及在地業者結盟，打造大鵬灣成為海上運動重要基地，讓民眾參觀體驗，動靜皆宜非常多元。

除了水上活動外，台灣第一艘專業級潛水船宿豪華遊艇將於現場展出，讓民眾登艇參觀；主辦單位也規畫舞動大鵬灣、夕陽音樂會、夕陽毛小孩日等活動，首二周有舞台表演，第三周夕陽毛小孩日，有寵物挑戰賽及免費DIY製作寵物吊牌。

主辦單位也推出藍色公路的遊艇套裝行程，讓民眾搭乘遊艇出海吃喝玩樂；也有高雄及大鵬灣觀光護照，有20家專屬店家優惠。詳情可上大鵬灣國家風景區管理處官方網站查詢。

(中時)

南霸天手搖「茶の魔手」不好喝？… Crate and Barrel 春詠甦活品牌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。