開老大的賓士車買酒被查到手槍 小弟急撇：不是我的！

天道盟太陽會會長「鐵霸」的貼身司機黃姓男子（中），昨晚駕車外出買酒，被警方在車內查獲槍彈。（胡欣男翻攝）

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捷克製點22手槍。（胡欣男翻攝）

男子黃冠瑋昨（9日）晚駕駛黑色賓士車於台北市中山區巷弄內未熄火暫停，巡邏員警上前勸導，黃急忙衝出，形跡可疑，警方加強盤查，在車內查獲1把制式捷克製點22手槍、彈匣1個及子彈6顆。警方偵訊赫然發現，該車係天道盟太陽會會長、綽號「鐵霸」曾盈富的座車，黃是鐵霸的貼身司機之一，他辯稱槍彈是另名盧姓司機所有；訊後依槍砲罪送辦，並追查槍枝所有人、及是否涉及其他刑事案件。

34歲黃冠瑋昨晚獨自駕車至中山區新生北路巷弄內，未熄火停在某酒行門口，他下車買酒發現員警上前勸導，急忙準備上車駛離，員警覺得有異盤查，檢視車內，在中央扶手處查獲槍彈。

警方調查，有多項前科的黃剛出獄不久，跟在天道盟太陽會會長曾盈富身邊，擔任貼身司機。他供稱，槍彈是另名37歲、前科累累的盧姓司機所有，還曾看過他把玩槍枝，昨晚因「老闆」另有行程，他借車外出買酒。

警方詢問曾盈富平日從事什麼工作，他絕口不提黑道幫派，僅說：「他是衛浴廚具公司老闆。」讓警方啞然失笑。

警方懷疑「鐵霸」疑似與人結仇，由貼身保鏢隨車攜帶槍械防身，將傳喚黃指證的盧姓男子到案說明，並擴大追查槍枝來源與是否涉及多起聚眾滋事案件。

(中時)

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