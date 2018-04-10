徐定禎批取受取前瞻輸人 苗縣府反駁斥外行

2018年04月10日 18:52 中時 陳慶居

頭份市長徐定禎獲民進黨禮讓，將以無黨籍參選下屆縣長，他在首場記者會中，批評縣府取消免費營養午餐，爭取前瞻基礎建設比不上鄰近的新竹市等，苗栗縣政府逐一回擊。

縣府表示，能結餘26億元償還債務，都是縣府同仁與縣民開源、節流、撙節開支省下來的結果，得來不易。停辦營養午餐是不得已的措施，因為1年需要3.8億元的經費，在2015年下半年先由家長負擔一半經費，至2016年年3月經審計室檢討為非法定支出的福利措施，教育處對家長意願調查獲7成以上家長同意，才由家長全額負擔經費，但縣府針對低收入戶或特殊境遇學生，仍負擔營養午餐1年6800萬元。

免費學生午餐政策並非全國普遍，目前全國僅離島金門縣、連江縣及本島5縣市免費，直轄市6都及其餘9縣市均未推動免費午餐政策，縣府秉持使用者付費精神及公平原則，將教育資源有效運用。

有關前瞻計畫核定部分，苗栗縣政府爭取前瞻基礎建設經費，總計提報251案、經費613億4062萬餘元，已獲中央核定120案。其中，水環境建設核定經費18億1601萬元、城鄉建設15億7509萬餘元，總計37億7449萬餘元，自籌經費4億6764萬餘元。

而前瞻計畫分為競爭型與非競爭型計畫，新竹市獲核定的軌道計畫等都是非競爭型計畫，由中央逕行核定，拿苗栗與新竹市比較是「竹篙鬥菜刀」，外行人說外行話。

(中時)