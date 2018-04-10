你自認「才華洋溢」嗎？ 這5星座根本是天才

2018年04月10日 18:35 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

有些人天生就是「才華洋溢」隨手拿起樂器就能演奏一段，或是隨時靈感一來就能寫出詩句或文章，甚至有一些人就是天生的運動家，在體育表現在相當亮眼，但你知道這些「天才」其實也能從星座看出來嗎？根據國外網站Your Tango就排出以下這5個最有才華的星座，快看看有沒有你。

▲ 雙子座(5月21日-6月20日)

雙子座基本上都有快速學習的能力，幾乎可以適應任何事情。所以當說到才華洋溢時，雙子座絕對是其中之一。且雙子座基本上也是一個充滿好奇心的星座，雖然可以很常無法堅持到最後，很容易被新事務所吸引，但這也意味著他他會積極地尋找新事物、學習新事物，創新是他的天賦之一。

▲ 處女座(8月23日-9月22日)

處女座的做事方式多半都是「有條有理」的處理方式，這也算是處女座的標誌之一。他們也是非常努力的人，這意味著他們會為了一件事情努力不屑堅持到底，他們也會一直超越自己為的就是證明辛勤工作和奉獻精神是值得的，這也是為何許多人都會說處女座是完美主義者。

這五個星座是天生的藝術家。(圖/shutterstock)

▲ 天蠍座(10月23日-11月21日)

天蠍座是天生的演員，他們渴望被注意到(通常也會得到它)，即使他沒有在展示自己才能時，天蠍也知道如何保持大家對他的關注，因此天蠍的個性非常適合炫耀，且他能憑藉著自己的努力及堅持自我的天分，終會讓大家看見他的才華。

▲ 水瓶座(1月20日-2月18日)

水瓶座會用他獨特的方式去看觀察這個世界，他有可能是發行家，也可能是瘋狂的藝術家，但你都無法否認他的天賦。他常常會嘗試新事物的獨創性和開放性使他能夠輕鬆擴展自己的興趣，並找到自己擅長的東西。

▲ 雙魚座(2月19日-3月20日)

雙魚座總是能在音樂、藝術和夢想裡頭找到療癒自己的能量。對雙魚座來說，你永遠不會看到他在另他感到厭煩的事務上浪費自己的才能，他是一個瘋狂的天才，他會試圖發揮自己的才能極限，並為他所關注的一切注入創造力。

(中時電子報)