對台糧政貢獻多　李連春故居掛牌

2018年04月10日 19:11 中時 莊曜聰

前台灣省糧食局長的李連春在後壁區的故居10日掛牌，成為南市第18處歷史名人故居，李連春橫跨日據及光復後時期，為台灣農糧產業貢獻心力，家屬也願意提供相關文史資料，開放民眾參觀。（莊曜聰攝）

台南市第18處歷史名人故居10日掛牌，地點位於後壁區墨林里的李連春故居，李連春是政治類名人，年輕一輩多半較未聽聞，其實他橫跨日據、光復後兩個時期，主導台灣糧政長達24年，任職期間支持農試所的稻種改良工作，當時餘糧外銷日本及東南亞賺取不少外匯，為農糧產業貢獻心力，家屬也將提供文史資料，開放故居供民眾參觀。

南市文化局指出，李連春生於1904年，在日據時代被台灣總督府聘為米穀局顧問，台灣光復後擔任台灣省糧食局局長，國民政府在1949年遷台時，因人口大量移入，他著手制定糧食增產計畫，以確保糧食供應無虞，又鼓勵研究單位改良稻種，1950年時稻米產量就超越日據時期，還有餘糧外銷東南亞、日本賺取外匯。

李連春在1952年兼任合作金庫理事長，1970年擔任行政院政務委員，後來獲聘國策顧問，是台灣早期糧政重要的奠基者，還曾獲得故總統蔣中正頒發「功在民生」匾額，到現在還高懸在故居大廳。

上午故居掛牌儀式，包括代理市長李孟諺、國策顧問崑濱伯、議長賴美惠及李連春家屬等人均出席參與，李孟諺說，後壁區光是國策顧問就出了李連春、黃崑虎、崑濱伯3人，可說是地靈人傑，李連春先生家屬願意提供相關文史資料，並將故居開放參觀，到訪民眾可了解他對台灣糧食的貢獻，也成為當地的觀光景點。

(中時)