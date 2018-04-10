被球打到眼後 桃猿菜鳥意外開啟一軍之旅

2018年04月10日 18:39 中時電子報 蔡銘仁

Lamigo桃猿菜鳥黃敬瑋較晚投身春訓，前天又在二軍練球時，被不規則彈跳球打傷左眼，當下挨了這一下，自己都覺得可能離上一軍會更久，沒想到，晚上他在防護室換藥時，卻接到上一軍的通知，將迎接首場一軍例行賽的他，今(10日)賽前坦言，這比他自己預期來得快。

23歲的黃敬瑋文化大學畢業，是內外野兼修的優替人，去年選秀第八指名被猿隊挑走，以簽約金55萬、月薪7萬條件加盟。畢業後黃敬瑋先去當兵、1月28日退伍，2月中旬投身猿隊春訓；他在二軍展開首個職棒球季，出賽6場繳打擊率2成86、上壘率3成75、長打率4成29成績。

新秀接到上一軍通知，多數都很開心，但黃敬瑋卻是滿頭問號，因為他當天才被球打傷，壓根沒想過會在這時候上一軍，「自己覺得表現不到那程度，也還沒讓教練團看到什麼表現，那時真的愣住，直覺是先想『為什麼』，覺得只是玩笑，可能教練剛好想看看我吧。」

黃敬瑋前晚接到通知，昨早上北上跟球隊會合，只在春訓跟球隊練過一次球的他，今天也不過是第二次跟著一軍練球。無論身旁的隊友、教練、或是球場等，很多事情對黃敬瑋來說，都很陌生，期許自己盡快適應環境；面對競爭，他認為移動速度跟傳球，是自己爭取名額的優勢。

為何拉上黃敬瑋？猿隊總教練洪一中解釋，除了想看看黃敬瑋的身手，他是內外野兼修優替人，剛好頂上余德龍的位置，「他加入春訓的時候，球隊已經出國去打熱身賽了，比較沒有看過他練球，這次升他上來，也是想觀察看看他的狀況。」

黃敬瑋大學時，主守二三壘及外野，進職棒後則加練了游擊，「以前守備腳步不太好，進來後教練覺得我移動範圍大適合，腳步不好的問題，現在也有改善。」黃敬瑋目前在熱身賽時，曾守過三壘跟游擊，不過開季在二軍，因陣中外野手狀況差，大多守外野，2次守備機會0失誤。

即將迎接第一場一軍例行賽，沒體驗過「全猿主場」的黃敬瑋，坦言相當緊張，「之前看電視，看到觀眾那麼多，就會想著如果是我在一軍，會有什麼表現，上場之後該怎麼打好，是我現在唯一煩惱的事。」黃敬瑋最快在今晚猿隊跟中信兄弟交手的比賽，就有機會首次亮相。

(中時電子報)