首度開放 夜訪野柳女王頭僅9天

2018年04月10日 19:10 中時 王思慧

「夜訪女王頭」活動每晚只開放500人進場參觀。（觀光局提供）

為配合交通部觀光局推動「2018海灣旅遊年」，北海岸及觀音山國家風景區管理處，首度將於4月20日至28日辦「2018野柳石光-夜訪女王」活動，目前21日音樂會300張門票已售罄，基於安全考量，活動期間每晚只開放500人，假日預售門票也已售完；不過管理處仍保留100張供現場民眾購買。

觀光局北觀處今在旅服中心辦活動記者會，觀光局副局長張錫聰表示，本次為野柳地質公園首度開放夜間入園觀賞，地質公園鬼斧神工的自然雕塑，結合光影特效，可以讓民眾有不同的夜間體驗，而隨後上場的國際福隆沙雕季，讓民眾可以「一見雙雕」，邀請民眾共襄盛舉享受自然的饗宴。

北觀處指出，除了「夜訪女王」活動，而4月21日特別加碼舉辦「野柳音樂會」，為讓遊客有優質體驗，4月21日辦理的音樂會受場地限制僅限量300人，目前門票已銷售一空。而「夜訪女王」活動，基於夜間安全維護的考量，每晚限量500人為原則，此外園方提供夜間專人解說服務，已購票民眾可多加利用。

目前門票預售反應熱烈，假日門票已全數售完，欲參加的民眾可上網或透過電話購買，或向可樂旅遊、山富旅遊、中國青年旅行社、嚕拉啦旅行社等購買套裝旅遊商品。園方特別保留每日100張夜訪女王門票，供民眾現場購票。

北觀處在此次活動中，除了在夜間展現野柳不同以往的「光景」外，在4月20日至22日透過「日本地質公園特展」、「玩味童趣體驗」及「來弄輦」活動，以直接交流、參與體驗的方式，讓來訪旅客能夠挖掘不一樣的旅遊體驗。

(中時)